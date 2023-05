Un hombre de Midland vende arte en la calle para ayudar a otros necesitados

Midland, Texas (KTLE) - Si pasas por la intersección de Thomason Drive. y Wall St. en Midland puede que veas a un hombre pintando en la esquina.

Ese hombre es Lee Carlisle.

Antes de pintar, Lee trabajaba en los campos petrolíferos, pero su vida dio un giro cuando un par de tipos que conocía se alojaron en su casa. Por desgracia, a Lee le robaron todo lo que tenía.

Cuando Lee se quedó sin nada, tuvo que ingeniárselas para sobrevivir, y aunque era poco probable, desarrolló una pasión, y esa pasión era la pintura.

“Encontré un trozo de contrachapado y un pincel, empecé a pintar y alguien se pasó por allí y me lo compró, así que me dije: ¿sabes qué? no tienes que mendigar nada. Si puedes ganártelo, gánatelo”, dice Lee Carlisle.

Y eso es exactamente lo que Lee ha estado haciendo. A través de la pintura, Lee ha podido redescubrirse a sí mismo. Incluso tiene un cuadro especial para alguien especial: Oprah Winfrey.

Igual que quiere regalarle a Oprah su cuadro. También se ha propuesto dar todo lo que pueda a la gente que conoció mientras era un sin techo.

“No me gusta mendigar. No me gusta pedir nada. Si puedo ayudarme a mí mismo, me ayudaré a mí mismo. Y si puedo ayudar a otros al mismo tiempo, créanme que les ayudaré a ellos antes que a mí mismo”, dijo Carlisle.

Ser un sin techo ha cambiado la visión de Lee. Al experimentar cómo duermen algunos sin techo y cómo pueden quedarse sin comer, se dio cuenta de que quería hacer algo por ellos.

“Para de verdad querer ayudarles de todo corazón tuve que caer y no tener nada y ser como ellos y ver por lo que pasan con el dolor. Es duro, de verdad”, dijo Carlisle.

Y tras darse cuenta de la dificultad de no tener hogar, Lee se puso manos a la obra para ayudar a los demás. Asegurándose de que la gente sin techo tenga uno aunque sea por una noche, y asegurándose de que tengan artículos de higiene o algo para comer.

“La cuestión es que debes ayudar a quien puedas. Dios quiere que ayudes a todos los necesitados que no tienen nada”, dijo Carlisle.

Si desea una pieza de la obra de Lee se le puede encontrar en la esquina de Thomason Drive y Wall St en Midland, donde tiene pinturas de los héroes del cómic. También hace encargos especiales si se lo pides.

