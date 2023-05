Target se ve obligado a retirar artículos LGBTQ+ de la colección Pride tras amenazas a sus trabajadores

A casi un mes de celebrarse el Día Internacional del Orgullo LGBT, el minorista Target ha decidido retirar los productos de su colección PRIDE de sus establecimientos y realizar cambios en su mercancía relacionada con la comunidad LGBTQ+. Esto se debe a una reacción intensa por parte de algunos clientes, que incluyó confrontaciones violentas con los empleados de la tienda.

En un comunicado emitido el martes, Target expresó: “Desde que lanzamos nuestra colección de este año, hemos enfrentado amenazas que han afectado la sensación de seguridad y bienestar de nuestro equipo en el lugar de trabajo”. Además, señaló que, debido a estas circunstancias volátiles, están realizando ajustes en sus planes, incluyendo la eliminación de productos que han sido el foco de los incidentes más significativos de confrontación.

Según Target, algunos clientes han destrozado exhibidores de productos con temática LGBTQ+ en varias tiendas, han confrontado agresivamente al personal y han compartido videos amenazantes en las redes sociales desde el interior de los establecimientos.

Productos con temática LGBTQ+ retirados de Target: ¿Cuáles fueron y por qué tuvieron que descartarlos?

Target no ha revelado específicamente qué productos LGBTQ+ serán retirados, pero se han destacado especialmente los trajes de baño femeninos “tuck friendly”. Estos trajes están diseñados para brindar a las mujeres trans, que no han realizado cirugías de afirmación de género, una opción para ocultar sus partes íntimas.

Además, la exposición de los diseños de la marca Abprallen, una empresa de Londres que se especializa en ropa y accesorios con temática ocultista y satánica LGBTQ+, también han generado reacciones negativas.

Cabe mencionar que los productos relacionados con la comunidad LGBTQ+ han estado disponibles para la venta desde principios de mayo, en anticipación al Mes del Orgullo LGBTQ+ que se celebra en junio.

En respuesta a los enfrentamientos y la reacción de algunos compradores, Target ha trasladado estos productos a la parte trasera de algunas de sus tiendas en el Sur del país.

Los ataques a Target por vender productos LGBTQ+ llegan en medio de duras restricciones legislativas

Target responde a los incidentes en sus tiendas en un contexto en el que los legisladores estatales, bajo el control de los republicanos, han presentado una cantidad sin precedentes de proyectos de ley dirigidos contra la comunidad LGBTQ+.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), desde principios de año se han introducido casi 500 proyectos de ley que afectan a las personas LGBTQ+, lo cual marca un récord alarmante.

Estos esfuerzos legislativos se centran principalmente en áreas como la salud, particularmente en la atención médica para jóvenes transgénero, y en el ámbito educativo. Las legislaturas estatales están impulsando medidas para limitar o incluso prohibir la discusión de la sexualidad y la identidad de género en las escuelas.

Al menos 17 estados han promulgado leyes que restringen o prohíben el acceso a servicios de atención médica para menores transgénero que buscan afirmar su identidad de género. Sin embargo, algunos de estos intentos legislativos han sido temporalmente bloqueados por los tribunales, como sucedió en Arkansas.

Un análisis de The Associated Press reveló que, en muchos casos, estos proyectos de ley no surgen de una demanda popular o de los votantes, sino de las opiniones de grupos conservadores.

