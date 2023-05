La policía de Kermit investiga disparos que involucra a un cachorro

KERMIT, Texas (KTLE)- La policía de Kermit está investigando un tiroteo que ocurrió anoche.

Sin embargo, no fue una persona que recibió un disparo, sino un cachorro no más de cuatro meses de edad.

Hace menos de 24 horas, la policía de Kermit encontró rastros de sangre tras recibir un aviso de disparos.

Una vez que llegaron, siguieron los rastros hasta dar al hallazgo Vela, un cachorro que presentaba dos heridas de bala.

Una vez que la policía encontró al perro herido, llamaron inmediatamente a West Texas Diamonds in the Ruff.

Una organización sin fines lucrativos especializada en el rescate de animales en distintas partes del Permian Basin.

La perra fue llevada rápidamente a la Clínica Veterinaria Andrews, donde los médicos dijeron que se recuperará, pero que tenía mucha suerte de estar viva.

“Como pueden ver, es sólo un bebé. Quiero decir que ella no sería visto como una amenaza o algo por el estilo. Es sólo una perrita”, dijo Charlene Beauchamp, coordinadora de adopción de la organización West Texas Diamonds in the Ruff.

Uno de los problemas que tiene Kermit es que este grupo de rescatadores de animales tiene que conducir a diferentes partes del Oeste de Texas para conseguir atención médica para los animales heridos o enfermos.

“El otro es que no tenemos un veterinario local aquí. Tenemos veterinarios que vienen. Los veterinarios que usamos para emergencias están en Andrews, Texas. Como el veterinario de Andrews o ica global, en Colorado City”, dijo Beauchamp.

La policía de Kermit continúa investigando y tiene un sospechoso, pero no ha hecho un arresto todavía.

Como la policía de Kermit también está a cargo del refugio de animales, además de ocuparse de los delitos contra las personas, también se ocupan de los delitos contra los animales.

“Yo me encargo de las patrullas, así que nuestros agentes se ocupan de muchos perros. Esta ciudad está superpoblada y este refugio está lleno, así que tenemos muchos problemas para meter a los perros en el refugio cuando los cogemos”, explica Richard Abalos, teniente del Departamento de Policía de Kermit.

Este grupo dice que rescatan entre seiscientos y setecientos perros al año en Kermit.

La buena noticia es que, aunque Vela aún no puede andar, es capaz de mantenerse en pie sobre sus cuatro patas en menos de 24 horas después de haber recibido dos disparos.

Todavía está un poco agitada y con dolor, pero se espera que se recupere.

El grupo West Texas Diamonds in the Ruff está buscando ayuda de la comunidad, y si quieres saber cómo puedes ayudar, por favor de contactarse con ellos al 432-208-6677.

