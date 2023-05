Un año después: El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas

Uvalde, Texas (Texas Tribune) - Hoy, 24 de mayo, se cumple un año en el que un hombre armado ingresó a la Escuela Primaria Robb de Uvalde y disparó fatalmente a 19 niños, dos maestras e hirió a 17 personas, perpetrando lo que se convirtió en el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas.

Uvalde, un pequeño pueblo de unos 25.000 habitantes al oeste de San Antonio, se sumió simultáneamente en un dolor incalculable y fue el epicentro del debate estadounidense sobre los rifles semiautomáticos.

En el año transcurrido desde entonces, las investigaciones realizadas por funcionarios estatales y periodistas encontraron fallas en la comunicación y el liderazgo de seguridad pública que contribuyeron a retrasos significativos en la acción policial y la atención médica.

Las familias de las víctimas del tiroteo viajaron repetidamente a los capitolios de Texas y EE. UU. para pedir medidas de control de armas para evitar más derramamiento de sangre. A las pocas semanas del tiroteo, los legisladores federales aprobaron la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras. El senador federal republicano John Cornyn ayudó a negociar la aprobación de la legislación, que contenía disposiciones modestas pero que también fue la medida federal sobre armas más importante aprobada en casi tres décadas. Pero en lugar de aprobar sus propias medidas de armas, los líderes estatales se han centrado en gran medida en mejorar la seguridad escolar y el acceso a la atención de la salud mental.

Mientras tanto, las familias de las víctimas de Uvalde y algunos de los sobrevivientes del tiroteo han pasado el último año lidiando con el dolor y el trauma.

La policía esperó más de una hora para confrontar al pistolero

Casi 400 oficiales de varias agencias policiales locales, estatales y federales respondieron a Robb Elementary el 24 de mayo de 2022. Pero no confrontaron de inmediato al pistolero, que estaba en dos aulas unidas llenas de 33 estudiantes y tres maestros. Después de que los disparos los hicieran retroceder inicialmente, los agentes de la ley esperaron más de una hora a que llegara un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza y entrara en las aulas, a pesar de los protocolos de tiradores activos en todo el país que exigen que los agentes detengan a un atacante lo antes posible.

Las investigaciones y los videos del interior de la escuela han revelado que los 376 agentes de la ley presentes ese día perdieron varias oportunidades para detener al pistolero en medio de una comunicación y un liderazgo poco claros. Un informe de un comité de la Cámara de Representantes de Texas también encontró “fallas sistémicas” y no detectó señales de advertencia de que el pistolero podría haber estado planeando un ataque violento.

Dentro de la escuela, algunos policías intentaron acercarse a las aulas que tomó el pistolero, pero sus colegas no los respaldaron, según los registros y las imágenes revisadas por The Texas Tribune.

Otro policía estatal frustrado instó a los oficiales a entrar, pero un oficial de policía le dijo que no habían recibido esas órdenes. Algunos oficiales en el lugar parecían creer que Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, estaba a cargo. Aunque en un momento ordenó a los oficiales que evacuaran otras aulas, Arredondo ha dicho que no creía que él fuera el comandante del incidente que lideraba la respuesta de las fuerzas del orden. Arredondo también dejó atrás su radio de la policía, lo que limitó su comunicación con los oficiales.

Los oficiales que respondieron temían el rifle estilo AR-15 del pistolero

Una revisión de las comunicaciones de emergencia y entrevistas con las fuerzas del orden en la escuela encontró que los oficiales también evitaron las aulas porque el atacante tenía un rifle estilo AR-15, un arma diseñada inicialmente para uso militar que puede matar de manera eficiente.

Los rifles como el AR-15 tienen más potencia que las pistolas, como las pistolas comunes de la policía, y pueden penetrar el chaleco antibalas más ligero que suelen llevar los agentes de policía cuando patrullan. También causan más daño al cuerpo humano.

En dos minutos y medio, antes de que ningún policía pusiera un pie en el interior de la escuela, el pistolero disparó más de 100 balas a estudiantes y profesores a quemarropa. Tras la ruptura, 18 de las 21 víctimas ya estaban muertas.

Una investigación de Texas Tribune, ProPublica y Washington Post encontró más demoras en la respuesta médica que impidieron que algunas víctimas, incluida la maestra Eva Mireles, recibieran rápidamente un tratamiento que les salvó la vida.

Mireles llamó a su esposo, el policía distrital Rubén Ruiz, quien trató de entrar a una de las aulas para salvarla después de que ella dijo que estaba sangrando. Ruiz fue detenido por compañeros que le incautaron la pistola.

La respuesta médica inconexa, que también incluyó fallas en la comunicación y líneas de autoridad confusas, frustró a los médicos y retrasó los esfuerzos para llevar ambulancias, transporte aéreo y otros servicios de emergencia a las víctimas.

Por ejemplo, helicópteros médicos con suministros críticos de sangre intentaron aterrizar en la escuela, pero un oficial del departamento de bomberos no identificado les dijo que esperaran en un aeropuerto a 3 millas de distancia. Y solo se vieron dos ambulancias fuera de la escuela en las imágenes de la cámara de la policía, mientras que docenas de vehículos policiales estacionados bloquearon el paso de otras ambulancias.

Oficiales despedidos y superintendente escolar retirado en tiroteo

Después de la demorada respuesta policial, Arredondo fue despedido por la junta escolar de Uvalde en agosto. También renunció al puesto en el Concejo Municipal de Uvalde para el que había sido elegido recientemente antes del tiroteo en la escuela.

El departamento de policía del distrito fue suspendido por un período de tiempo no especificado y el superintendente Hal Harrell renunció en octubre. Harrell seguirá siendo “superintendente emérito” hasta agosto, dijo el distrito. Gary Patterson figura como el superintendente interino del distrito. No se incluye información de la policía del distrito en el sitio web del distrito. Un portavoz del distrito escolar no respondió a las solicitudes de comentarios del Tribune este mes.

El distrito también despidió a una ex agente del Departamento de Seguridad Pública que había contratado después de que se informara que ella fue una de las primeras oficiales en responder al tiroteo. La directora de la Escuela Primaria Robb, Mandy Gutiérrez, fue puesta brevemente en licencia administrativa pagada en julio, pero fue reincorporada rápidamente después de que rechazó las afirmaciones sobre las medidas de seguridad de la escuela en un informe del comité estatal.

DPS, que completó una investigación interna sobre la respuesta de sus oficiales, dijo en febrero que despediría a dos policías. Esto no incluyó al policía contratado y despedido por el distrito, quien renunció antes de que concluyera la investigación.

Las familias han lidiado con la pérdida

Las familias de las 21 víctimas y otros miembros de la comunidad de Uvalde enfrentaron el regreso a la escuela y las vacaciones mientras enfrentaban un trauma duradero y seres queridos afligidos, que fueron recordados en murales en toda la ciudad.

Pero a pesar de la gran cantidad de apoyo de personas de todo el mundo y millones de dólares en ayuda, algunas familias también han tenido problemas financieros a medida que esas donaciones y los recursos estatales se fueron acumulando.

Todavía hay esfuerzos de recaudación de fondos en curso para apoyar a las familias, como a través del grupo Lives Robbed, que aboga por leyes de prevención de la violencia armada. Otros recaudadores de fondos honran a las víctimas fundando becas en su nombre, incluso para los estudiantes Tess Marie Mata, Alithia Haven Ramirez, Makenna Lee Elrod Seiler y Jackie Cazares.

Algunas familias de sobrevivientes del tiroteo que querían evitar pasar el año en Uvalde crearon eventos para recaudar fondos para pasar el tiempo en los parques de Disney.

Las familias de las víctimas lucharon por la rendición de cuentas y nuevas leyes

Muchas familias se volvieron políticamente activas, llenando las reuniones del Consejo Municipal y de la junta escolar de Uvalde para exigir más seguridad en las escuelas y pedir el despido de los policías. También viajaron a Austin y Washington, D.C., para instar a los legisladores a adoptar leyes de armas más estrictas, como aumentar la edad mínima para comprar legalmente rifles estilo AR-15 de 18 a 21 años. Sin embargo, parece poco probable que esa medida se apruebe después de que House El proyecto de ley 2744 no cumplió con los plazos legislativos clave.

Algunos residentes de Uvalde también entraron a las elecciones de 2022. Algunos apoyaron al candidato demócrata a gobernador Beto O’Rourke para derrocar al gobernador Greg Abbott, y un padre incluso se postuló para un asiento de condado. A pesar de esas elecciones perdidas, los padres y familiares persistieron en la Legislatura de Texas, donde continuaron pidiendo a los legisladores que aprobaran mayores regulaciones de armas durante esta sesión legislativa de primavera. Una madre también demandó al distrito escolar de Uvalde y al fabricante del arma del pistolero.

Funcionarios de Texas se enfocan en seguridad escolar y atención de salud mental

Abbott y otros republicanos de Texas han ignorado en su mayoría los pedidos de mayores restricciones de armas desde el tiroteo de Uvalde, y en cambio se han centrado en la financiación de la salud mental y la seguridad escolar.

A fines de junio, Abbott y los líderes estatales anunciaron que destinarían $100 millones en fondos estatales para mejorar la seguridad escolar y los servicios de salud mental hasta agosto de 2023. La mayoría de los fondos se destinaron a escudos resistentes a las balas para los agentes de policía escolares y para que los distritos escolares compren tecnología de alerta de pánico para alertar a la policía de un intruso.

Cornyn negoció un proyecto de ley federal que se convirtió en ley en junio pasado con medidas modestas de control de armas que abordaban una “laguna legal de los novios”, que anteriormente eximía a algunas parejas de una prohibición federal sobre la compra de armas de fuego para los condenados por violencia doméstica. El proyecto de ley también incluía incentivos para que los estados impusieran “leyes de bandera roja”, que permiten la confiscación temporal de armas de personas que un juez considere peligrosas. Texas no se ha movido para imponer tal ley.

Tampoco parece probable que los legisladores de Texas aumenten la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos como el AR-15 de 18 a 21 años después de que un proyecto de ley para hacerlo no cumplió con los plazos legislativos clave. Pero los defensores de la seguridad de las armas dicen que todavía ven un progreso incremental a través de dos proyectos de ley relacionados con las armas aprobados por ambas cámaras de la Legislatura.

El Proyecto de Ley del Senado 728 requiere que los tribunales informen las hospitalizaciones involuntarias de salud mental de menores de 16 años o más para incluirlos en el sistema federal de verificación de antecedentes para comprar armas de fuego. El proyecto de ley, enviado al escritorio del gobernador, aborda una laguna expuesta por The Texas Tribune y ProPublica luego del tiroteo en Uvalde.

House Bill 2454 volvería prohibir a una persona comprar un arma para otra persona a la que no se le permite tener una. Ha sido aprobado por ambas cámaras, pero la Cámara debe aceptar o negociar las enmiendas hechas al proyecto de ley por el Senado antes de que finalice la sesión legislativa el 29 de mayo.

Los legisladores también han avanzado legislación para financiar mejoras de seguridad en los campus, agregar requisitos como botones de pánico silenciosos en las aulas y crear un nuevo departamento de seguridad y protección dentro de la Agencia de Educación de Texas. El departamento tendría la autoridad para obligar a los distritos escolares a establecer protocolos de tiradores activos, algo que aproximadamente la mitad de los distritos escolares del estado no tuvieron, según una auditoría en 2020.

Los legisladores de Texas también propusieron más fondos para los servicios de salud mental escolar como parte de la legislación de seguridad escolar. Sin embargo, a los funcionarios escolares les preocupa que el dinero se gaste en las mejoras de seguridad escolar y quieren un flujo de fondos dedicado a la asistencia de salud mental. Los legisladores tendrían que actuar rápidamente para hacerlo antes de que finalice la sesión legislativa, aunque Abbott advirtió sobre una sesión especial si no se aprueban ciertas prioridades republicanas.

Abbott también nombró a un jefe de seguridad y protección escolar, un nuevo puesto que creó a raíz del tiroteo en la escuela Uvalde, y ordenó que comenzaran “auditorías de intrusos aleatorios” de las escuelas el otoño pasado para detectar puntos débiles en la seguridad del campus. Las inspecciones iban a ser realizadas por el Centro de Seguridad Escolar de Texas, un centro de investigación de la Universidad Estatal de Texas encargado durante mucho tiempo de recopilar y distribuir información sobre seguridad escolar.