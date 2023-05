Policía de College Station busca sospechoso tras tiroteo que hirió a 2

COLLEGE STATION, Texas (Telemundo Central Texas) - La policía de College Station está investigando un tiroteo en Woodstock en la cuadra 1900 de Dartmouth Street.

La policía dice que recibió varias llamadas al 9-1-1 alrededor de las 12:15 a.m. del miércoles sobre múltiples disparos que se escucharon de personas en el área. Recibieron otra llamada diciendo que alguien había resultado herido, según el oficial de información pública del Departamento de Policía de College Station, David Simmons.

Cuando los oficiales llegaron al condominio, identificaron a dos víctimas con heridas de bala. Los dos fueron llevados al Hospital St. Joseph en Bryan, pero se desconocen sus condiciones, según Simmons.

La policía informa que el sospechoso ha sido identificado pero no ha sido detenido. Tampoco están revelando su nombre en este momento.

Los operadores de drones del Departamento de Policía de College Station, el Departamento de Policía de Bryan y el Departamento de Bomberos de College Station recorrieron el área para localizar al sospechoso.

“El sospechoso, no fue encontrado en la escena”, dijo Simmons. “Todavía está prófugo, por lo que no podremos divulgar su información en este momento, pero, como dije, no está bajo custodia, pero todas las demás partes han sido identificadas”.

Simmons dijo que no hay peligro para el público en general porque el incidente fue una disputa entre personas conocidas. La policía está pidiendo a los residentes de Woodstock Condominium y a cualquier persona que tenga información que se comuniquen con ellos al 979-764-3600.