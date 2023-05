Niño de 6 años permanece en coma días después de ser alcanzado por un rayo, dice su familia

TEMPLE, Texas (KWTX/Gray News) - Un niño de 6 años permanece en cuidados intensivos después de que le cayera un rayo la semana pasada en Texas.

La familia Boggs dijo que su hijo, Grayson Boggs, tiene daño cerebral permanente y permanece en coma.

“Los médicos nos dijeron que será un niño pequeño diferente”, dijo Angela Boggs, la abuela de Grayson. “Dijeron que no saben si podrá caminar, hablar o incluso comer. Dijeron que es posible que no vea, y no sabemos si puede oír”.

Elijah, el hermano del niño de 11 años, dijo que Grayson está comenzando a mover las piernas y los dedos en la cama del hospital, pero aún no está claro si los movimientos son voluntarios.

“Le estaba estirando los dedos y él los movía hacia atrás todo el tiempo”, dijo Elijah.

Según la familia, están poniendo su fe en Dios en que Grayson pronto despertará de su coma.

“Estaba sosteniendo su mano el otro día y él apretó mi mano, casi para decir te amo”, dijo Elijah. “Esa fue una señal para mí de que todavía está allí”.

El padre del niño, Matthew Boggs, también fue alcanzado por el rayo al mismo tiempo y murió. Su cuerpo está siendo transportado al estado de origen de la familia, Indiana. Su funeral se llevará a cabo este fin de semana.

La familia ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos corrientes.

