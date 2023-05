Ninel Conde enciende las redes al presumir su figura llena de aceite

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Ninel Conde volvió a encender las redes sociales al presumir su esbelta figura llena de aceite.

Además de cantar y actuar, el llamado ‘Bombón asesino’ también es aplaudida por el escultural cuerpo que mantiene a sus 46 años. En sus redes sociales suele publicar sus rutinas de ejercicios y la vida fitness que lleva.

En esta ocasión, Ninel Conde dejó a más de un fanático boquiabierto al lucir su tonificado cuerpo bañado en aceite corporal en un diminuto bikini fucsia.

“Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi broceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini, así que hay que iniciar como todo un bombón asesino”, escribió Ninel Conde en la descripción del post el fin de semana.

En sus ‘Historias’ de Instagram, la cantante mostró en ese momento que estaba en Tulum, México, y enseñó su “equipaje” saludable compuesto por complementos en píldoras y polvo.

El mes pasado, Ninel Conde contó por qué ir al gimnasio de manera regular es tan importante para ella: “Entrenar, comer balanceado, no es vanidad… es encontrarse con uno mismo. He escuchado millones de comentarios sobre el hecho de pasar horas en el gym, pero para mí es un momento de reencontrarme donde me puedo relajar y recuperar energía”.

