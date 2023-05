Muere Tina Turner, la icónica ‘Reina del rock’

NUEVA YORK (AP) — La icónica cantante Tina Turner, una fuerza musical imparable con éxitos como ‘What’s Love Got to Do With It’ y conocida como la ‘Reina del rock’, ha muerto a sus 83 años.

El deceso de la artista fue confirmado por su mánager este miércoles 24 de mayo.

Tina Turner, legendaria cantante y actriz de teatro que se asoció con su esposo Ike Turner para una serie dinámica de exitosos discos y espectáculos en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su horrible matrimonio para triunfar en la mediana edad con la exitosa canción “What’s Love Got hacer con eso”, falleció el martes.

Turner padecía una larga enfermedad que la obligó a retirarse en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según informó su manager. La artista se convirtió en ciudadana suiza hace una década.

Pocas estrellas viajaron tan lejos (ella nació como Anna Mae Bullock en un hospital segregado de Tennessee y pasó sus últimos años en una propiedad de 260,000 pies cuadrados en el lago Zúrich) y superó muchas situaciones difíciles. Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y financieramente arruinada por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí misma a los 40 años, en un momento en que la mayoría de sus compañeros estaban en decadencia, y ella seguía siendo una de las principales atracciones de conciertos años después.

Con admiradores que van desde Beyoncé hasta Mick Jagger, Turner fue uno de los artistas más exitosos del mundo, conocido por un núcleo de canciones favoritas del pop, rock y R&B como ‘Proud Mary’, ‘Nutbush City Limits’, ‘River Deep, Mountain High’, y los éxitos que tuvo en los años 80, entre ellos ‘What’s Love Got to Do with It’, ‘We Don’t Need Another Hero’ y una versión de ‘Let’s Stay Together’ de Al Green.

Sus marcas registradas eran su contralto gruñido, su sonrisa audaz y sus pómulos fuertes, su paleta de pelucas y las piernas musculosas y de pasos rápidos que no se avergonzaba de mostrar.

Tina Turner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 11 premios Grammy, fue votada junto con Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 (y sola en 2021) y fue honrada en el Kennedy Center en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre los que la alaban. Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021 que ella calificó como su despedida pública.

Te puede interesar:

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados.