Cristian Castro crea contenido para adultos: modelo revela los detalles de una erótica invitación. ¡Entérate!

El reconocido cantante Cristian Castro ha vuelto a generar controversia en los medios de comunicación. Esta vez, se rumorea que estaría adentrándose en el mundo del contenido para adultos y buscando colaboradores que llamen la atención y genere nuevos suscriptores.

Estas afirmaciones provienen de la influencer, modelo y conductora, Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”.

La nueva polémica de Cristian Castro: ¿Hace contenido para adultos?

En una entrevista concedida a la revista TVyNovelas, Daniela reveló que el intérprete de “Azul”, o alguien que afirmaba ser parte de su equipo de trabajo, se puso en contacto con ella desde Argentina, donde actualmente reside Castro.

Supuestamente, le propusieron participar en las próximas fotografías que el cantante mexicano publicaría en su perfil, fotografías que serían bastante subidas de tono.

¿Una propuesta indecorosa? “La Bebeshita” habla sobre su supuesta colaboración con Cristian Castro

Según Daniela Alexis, inicialmente solo se le mencionó una sesión de fotos, pero se abrió la posibilidad de explorar otro tipo de contenido en el futuro: “Entiendo que solo eran fotos y luego se querían planear otras cosas con él. Todo quedó en el aire. No sé cómo me descubrió, solo me hablaron desde Argentina. No tengo idea de cómo mi nombre surgió, si fue elección de Cristian o de su agencia, realmente no lo sé”, comentó “La Bebeshita”.

Además, explicó que estuvo a punto de aceptar la propuesta, pero al parecer los planes del contenido erótico de Cristian Castro fueron cambiados o el proyecto se canceló, ya que dejaron de buscarla y de insistirle. La razón de este cambio repentino es desconocida.

“Habría que preguntarle a Cristian, porque ahora tiene novia. No quiero interferir ni romper una relación”, añadió.

Pero… ¿estaría trabajando Cristian Castro en OnlyFans? Hasta el momento no se conoce la plataforma ni más detalles sobre el contenido erótico, pero se espera que en el trascurso de los días el cantante aporte sus declaraciones o se filtre nueva información.

¡En el ojo del huracán! Parece no acabar la polémica de Cristian Castro

Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones de la influencer sobre el contenido para adultos. Sin embargo, esta no sería la primera vez que se le vincula con propuestas indecorosas, ya que hace unas semanas la modelo Rocío Galera lo acusó públicamente de acoso.

Según el relato de Galera, Castro se comunicó con ella a través de mensajes de texto para ofrecerle participar en su próximo video musical. Pero, posteriormente le habría sugerido tener un encuentro íntimo, propuesta que ella rechazó.

Además del contenido erótico o de las hipótesis de Cristian Castro en OnlyFans, el cantante mexicano ha captado la atención del público por diferentes aspectos de su vida, incluyendo la venta de biberones para adultos, la incursión en el mundo de la música metal y sus repentinos cambios de look.

