Registros telefónicos utilizados para detener al novio de Madeline Pantoja por su asesinato

Midland, Texas (Telemundo 20) - Madeline Pantoja, una mujer de desaparecida de Midland, fue encontrada muerta el sábado 20 de mayo, cerca de East County Road 190 y South County Road 1138.

Poco después de que se encontrara su cuerpo, la policía de Midland arrestó a su novio, Mario Chacón, por su asesinato.

Según la declaración jurada de arresto, Chacón y Pantoja tenían problemas de relación antes de que Pantoja desapareciera. Los investigadores hablaron con los amigos y familiares de Pantoja sobre el día en que desapareció.

Varios de los amigos de Pantoja hablaron con los oficiales de policía el 11 de mayo y dijeron que tenían planes de nadar en el complejo de apartamentos de Pantoja, pero cuando llegaron, Pantoja no respondía sus llamadas ni mensajes de texto. Pantoja tampoco contestó cuando llamaron a su puerta. Un amigo notó que la puerta del apartamento de Pantoja estaba ligeramente rota y que había una luz encendida. La amiga se fue a buscar comida pero llamó a otra amiga para contarle lo que estaba pasando. Luego, según documentos judiciales, varios amigos regresaron al departamento de Pantoja y llamaron a su puerta. El amigo que notó que la luz estaba encendida la primera vez, ahora notó que la luz estaba apagada. Los amigos llamaron al hermano de Pantoja y le contaron lo que estaba pasando.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, el hermano de Pantoja llamó a Chacón para preguntarle si había tenido noticias de Pantoja, pero su hermano le dijo a los oficiales que Chacón se mostró evasivo y no parecía preocupado de que no se supiera de Pantoja. Chacón dijo que había estado todo el día con su papá, no con Pantoja. Cuando los amigos de Pantoja llamaron a Chacón, parecía estar rechazando llamadas. Cuando Chacón volvió a llamar, les dijo a los amigos de Pantoja que “tenía testigos para hoy y ha estado todo el día en su casa”.

Los amigos de Pantoja lograron que el mantenimiento del apartamento los dejara entrar. Según la declaración jurada de arresto, los amigos dijeron a los oficiales de MPD que el bolso, las llaves del auto y el teléfono de Pantoja estaban en el apartamento. Le dijeron a los oficiales que su auto estaba en el estacionamiento. Los amigos también les dijeron a los oficiales que el perro de Pantoja no tenía comida ni agua y que las almohadillas para cachorros estaban llenas de desechos de perros. También faltaba una mesa en la sala de Pantoja. Los amigos de Pantoja dijeron a los oficiales que estas cosas estaban fuera de lugar para Pantoja y que ella no deja a su perro por más de dos horas seguidas.

Los documentos judiciales muestran que los oficiales obtuvieron autorización para entrar al apartamento de Pantoja.

Los oficiales notaron que había un trapeador y un cubo de agua sucia al lado de la puerta principal y que el piso estaba pegajoso. Los oficiales le preguntaron a los amigos de Pantoja si Chacón tenía una llave del apartamento, uno de los amigos de Pantoja dijo que lo había visto entrar al apartamento con una llave antes.

Los investigadores también hablaron con vecinos que dijeron que había un hombre y una mujer gritando en el apartamento alrededor de la 1:30 de la mañana, pero el vecino se volvió a dormir porque a menudo venían gritos de ese apartamento. Los oficiales preguntaron si la vecina escuchó algún grito como cuando alguien está asustado y la vecina dijo que escuchó el grito de una mujer.

Temprano en la mañana del 12 de mayo,la policia de Midland contactó a Chacón para una entrevista voluntaria. Según documentos judiciales, Chacón dijo que la última vez que vio a Pantoja fue alrededor de las 9 la noche del 10 de mayo.

Alrededor de las 11 la mañana del 12 de mayo, la policia recibió una llamada de verificación de bienestar en el apartamento de Pantoja que indicaba que había una mujer dentro del apartamento, pero cuando llegaron los agentes, nadie abrió la puerta. Según la declaración jurada de arresto, los oficiales ingresaron al apartamento porque Pantoja era una persona desaparecida. Mientras buscaban a los agentes de Pantoja encontraron el trapeador y el agua sucia. Los oficiales también notaron un agujero en la puerta del baño y en la puerta del dormitorio con cabello adherido al daño en la puerta.

La declaración jurada de arresto indica que los oficiales encontraron que faltaba la colcha de la cama y que había una mancha roja oscura en la sábana, pero los oficiales no encontraron a Pantoja.

Con base en las declaraciones de los amigos y familiares de Pantoja sobre su desaparición, y lo que los agentes encontraron en el apartamento de Pantoja el 12 de mayo, los investigadores sospecharon que su desaparición se trataba de un crimen.

Los documentos judiciales muestran alrededor de las 5:45 la tarde del 12 de mayo, los oficiales volvieron a entrevistar a Chacón y le dijeron que podía irse en cualquier momento. Chacón dijo que fue a tomar unos tragos con su primo el 10 de mayo y regresó a casa alrededor de las 11 de la noche después de dejar a su primo en su apartamento, que estaba en el mismo complejo que Pantoja. Chacón dijo que fue el único que manejó su camioneta en el mes de mayo y no salió de su casa después de las 11 de la noche el 10 de mayo.

Los investigadores obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad que mostraban una camioneta cerca de una compañía petrolera frente a Montgomery alrededor del apartamento de Pantoja que coincidía con la descripción de la camioneta de Chacón. La hora de las imágenes de la cámara de seguridad era la 1:59 de la mañana.

Según la declaración jurada, una cámara Flock muestra la matrícula del automóvil de Chacón en el área de South County Road 1160 a las 3:22 de la mañana.

El 18 de mayo, los oficiales entrevistaron a Chacón nuevamente y dijeron que era libre de irse en cualquier momento. Según la declaración jurada, cuando le dijeron a Chacón que los oficiales encontraron mentiras en su línea de tiempo, Chacón dijo que estaba bien y pidió irse. La declaración jurada afirma que los oficiales intentaron hacer un polígrafo durante esta entrevista, pero Chacón se negó.

Los investigadores informaron en la declaración jurada que el 13 de mayo obtuvieron una orden de allanamiento para el número de teléfono de Chacón. Los registros llegaron el 20 de mayo y fueron enviados a los Texas Rangers. Los guardabosques mapearon las ubicaciones geográficas del teléfono del 10 al 12 de mayo. La ubicación geográfica del teléfono mostró un área aproximada de una milla alrededor de East County Road 190 y South County Road 1138. Esa ubicación fue utilizada para realizar una búsqueda. Según la declaración jurada de arresto, allí fue encontrado el cuerpo de Pantoja.

Su cuerpo será enviado a Dallas para una autopsia y Chacón fue arrestado por asesinato.

Los registros de la cárcel del condado de Midland muestran que la fianza de Chacón es de $3 millones de dólares.