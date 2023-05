Piqué publica nueva foto con Clara Chía y derrocha amor

(TELEMUNDO ATLANTA). El exfutbolista Gerard Piqué publicó una nueva fotografía donde aparece derrochando amor junto a Clara Chía, una aparente demostración de que su relación está más sólida que nunca, a pesar de las críticas mundiales que ha recibido de los fanáticos de Shakira.

Sin importarle tales críticas, Piqué ha continuado su vida sentimental con Clara Chía, con quien se muestra muy acaramelado en la segunda imagen junto a ella que publica en Instagram sin escribir ninguna palabra. En esta ocasión solo colocó un emoji de corazón.

El post ha recibido más de 100 mil comentarios de usuarios y algunos de los mensajes son: “Cada vez que Shakira saca un tema le duele el golpe y sube la foto con Clara. Que no se le olvide que cuando algo comienza así siempre queda ‘vacío’ el puesto de la otra”, “La Casio y el Twingo fingiendo que no les dolió”, “Todo el mundo llorando con ‘Acróstico’ y él clara-mente no entendió nada”, “Lo más cómico es que ella súper feliz pensando que se quedó con el mejor… ¡suerte!”.

Coincidencia o no, la fotografía de la pareja fue publicada pocos días después de que Shakira lanzara el tema ‘Acróstico’, donde dice que “se rompió solo un plato, no toda la vajilla”, y le canta al amor de madre y familia.

Shakira y los dos hijos que engendró con Piqué se marcharon de Barcelona hace poco más de un mes y están rehaciendo sus vidas en Miami, Florida, luego de la controversial separación de la cantante y el exfutbolista.

