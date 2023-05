Gaby Spanic abandona Top Chef VIP 2 por motivos personales ¿Qué le ocurrió?

El reality show de Telemundo se vio sacudido recientemente por la sorpresiva partida de la talentosa actriz Gaby Spanic. La segunda temporada de Top Chef VIP había logrado reunir a varias celebridades en un mismo escenario televisivo, incluyendo a figuras como Laura Zapata, Sara Corrales y Arturo Peniche.

Sin embargo, a poco más de un mes de su inicio, los seguidores se vieron desconcertados por la ausencia de Gaby Spanic y se preguntaban ansiosamente: “¿Dónde está Gaby?”, “¿Qué pasó con Gaby?”.

La ausencia de Gaby Spanic en el reality show gastronómico generó incertidumbre entre los fans

Inicialmente, los fans recibieron noticias alentadoras por parte de la conductora del programa de Telemundo, Carmen Villalobos, quien explicó que Gaby no estaría presente en esta edición de Top Chef VIP 2, pero que regresaría en futuras entregas.

Pero, tras varias conversaciones y diálogos, la ausencia de Gaby Spanic se volvió definitiva, dejando a los seguidores con una sensación de incertidumbre.

Gaby Spanic se retira de Top Chef VIP 2 por razones personales

La actriz venezolana, reconocida por su destacada participación en “La Usurpadora”, decidió romper el silencio y utilizar sus redes sociales para comunicar la razón de su adiós en Top Chef VIP 2.

Además, aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento por el tiempo que pasó en el reality show de Telemundo. Sin embargo, lo que reveló dejó sorprendidos a muchos.

Gaby Spanic aclaró que su salida no se debió a “temas de egos” o a creerse superior a los demás participantes de Top Chef Vip 2.

En cambio, compartió su experiencia de haber sido tratada de manera desigual durante la segunda temporada de Top Chef VIP, denunciando injusticias, trampas y favoritismos. La actriz afirmó que no tolera la hipocresía y no acepta que le digan que no es capaz de aguantar.

¿Injusticias? La actriz venezolana Gaby Spanic revela lo que vivió en Top Chef VIP 2

“No es cierto que tenga el ego inflado o que la industria haya cambiado”, afirmó Spanic en sus redes sociales. “A veces me tratan como una desconocida, pero no lo soy. Vengo de abajo, de muy abajo. Cuando me desprecian, es frustrante, porque no es el público quien decide en las producciones, sino algunos productores que menosprecian el verdadero valor de los actores”.

La inesperada partida de Gaby Spanic ha dejado un vacío en el corazón de Top Chef VIP 2 y ha generado un intenso debate sobre el trato equitativo dentro del programa.

Los seguidores estarán a la espera de novedades para saber si se tomarán medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Mientras tanto, la incógnita persiste y la audiencia se pregunta qué depara el destino para este popular reality show gastronómico.

