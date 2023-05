¡Desgarrador! Roy Rosselló revela duro testimonio en el documental Menéndez + Menudo Boys Betrayed

¡Más detalles del caso de violacion del ex Menudo Roy Rosselló! Durante una edición especial de Al Rojo Vivo dedicada a la serie “Menéndez + Menudo Boys Betrayed” de Peacock, Roy Roselló confirmó a Jessica Carrillo que fue víctima de abuso sexual por parte de José Menendez, y, además explicó cómo ocurrieron los hechos contando su aterradora historia.

Esta impactante revelación se produce años después de que los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes aún se encuentran tras las rejas, fueran condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez. Los hermanos afirmaron haber sufrido años de abusos a manos de su padre, mientras su madre nunca los defendió.

“Conocí a José Menéndez porque era el director de RCA Records”, declaró Roy acerca del ejecutivo cubanoamericano que firmó un contrato millonario de $30 millones de dólares con el grupo musical Menudo, cuyo manager era Edgardo Díaz.

Impactante testimonio: ExMenudo Roy Roselló rompe el silencio en el documental Menéndez + Menudo Boys Betrayed

Roy relató su primer encuentro con Menéndez en las oficinas del sello discográfico, donde sintió que era observado como una presa. “Si hubiera estado solo ese día, me habría violado”, confesó Roy.

Ese día, afortunadamente, estaba acompañado por Edgardo Díaz, quien también ha sido acusado de abuso sexual por exintegrantes de la banda. “Esa fue su mirada, la mirada de un pedófilo”, recordó Roy al describir a Menéndez.

Luego, Roy detalló un escalofriante encuentro en la residencia de los Menéndez. “José Menéndez me abrió la puerta. Entré y vi a uno de los hijos Menéndez, quien no me saludó. Pensé: ‘¿Tal vez tuvo algún problema con su padre o su madre?’. Me senté en la mesa del comedor, y otro de los Menéndez estaba allí con su madre. Edgardo comenzó a hablar con José Menéndez sobre diversos temas, mientras él me servía una copa de vino. Inocentemente, desconocía lo que contenía esa copa de vino”, relató Roy, quien en ese entonces tenía tan solo 14 años.

Roy continuó su relato desgarrador: “Edgardo no solía permitirnos consumir alcohol, ya que manteníamos un estilo de vida libre de drogas, alcohol y vicios. Él estaba en contra de todas esas cosas, pero en esa ocasión no fue así. Ese día, me obligaron a beber toda esa copa de vino. Empecé a sentir mareo, todo se volvió borroso y desenfocado. Entonces, alguien me cargó. Era José Menéndez, llevándome a su habitación para violarme”.

Roy afirmó que se vio indefenso e incapaz de resistirse. “No podía moverme, reaccionar ni entender qué me habían dado en mi bebida. Cuando llegué a la habitación, estaba completamente inconsciente, pero sentía todo. Era una especie de droga que te paraliza, pero puedes sentir lo que te están haciendo. Sentí dolor mientras él me violaba. No podía moverme ni reaccionar. Fue horrible. Y lo peor vino después, cuando regresé al hotel y me di cuenta de que sangraba. Edgardo ni siquiera me llevó al médico porque sabía que alguien descubriría la verdad”, reveló Roy.

El ex miembro de Menudo lamentó no haber tenido la fortaleza para hablar en aquel entonces. “En aquel momento, sabía que esa verdad estaba dentro de mí, encerrada en una caja negra. Sabía que en algún momento explotaría y saldría a la luz, pero no estaba preparado mental y emocionalmente. Lamento mucho no haber testimoniado en ese momento, tal vez así los hermanos Menéndez no habrían pasado por todo lo que están pasando hoy”, expresó Roy.

Además de esta escalofriante acusación, Roy reveló que no fue el único acto de abuso que sufrió por parte de José Menéndez.

Revelaciones familiares: El hermano de Ray Reyes respalda los relatos de abuso

Por su parte, Raúl Reyes, hermano de Ray Reyes, otro integrante de Menudo, aseguró haber presenciado a Roy Rosselló durmiendo desnudo junto a Edgardo Díaz, el manager de la banda.

Durante una entrevista con Lourdes Stephen, Raúl contó: “Estaban en la cama, completamente desnudos”. Conmocionado y en estado de shock, Raúl acudió a su hermano Ray para contarle lo sucedido. La respuesta de Ray fue contundente: “Raúl, por eso no quiero que estés aquí, por eso quiero irme”, según relató su hermano.

Estas abrumadoras revelaciones han sacudido el mundo del entretenimiento y han abierto un nuevo capítulo en la tragedia de los hermanos Menéndez.

La serie “Menéndez + Menudo Boys Betrayed” ha puesto el foco en los oscuros secretos que rodean la exitosa banda juvenil y las terribles experiencias que algunos de sus miembros vivieron en ese momento.

Ahora, las acusaciones de abuso sexual arrojan aún más luz sobre la compleja y dolorosa historia de Menudo.

