Mujer condenada por matar a su violador ya no irá a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fiscales mexicanos anunciaron el sábado que se desisten de la acción penal contra una mujer que la semana pasada fue sentenciada a seis años de prisión porque mató a un hombre mientras él la atacaba y la violaba, un caso apoyado con colectivos feministas y que ha tenido una repercusión en un país con altos niveles de violencia de género.

Un tribunal del Estado de México determinó que Roxana Ruiz, de 23 años, fue violada en 2021 pero la semana pasada la declaró culpable de homicidio con “exceso en la legítima defensa” ordenándole pagar un equivalente a más de 16.000 dólares en concepto de reparación del daño a la familia del hombre que la violó.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de abusos sexuales, pero Ruiz dio su autorización para ser identificada y participa en manifestaciones públicas encabezadas por activistas que la apoyan.

El fallo en su contra desató indignación entre expertos y grupos feministas, que dijeron que pone de manifiesto la gravedad de la violencia contra las mujeres y el deficiente historial de México en hacer que los autores de violencia sexual rindan cuentas de sus delitos.

La sentencia suscitó protestas en Ciudad de México en las que las manifestantes se preguntaban por qué el defender la vida de una mujer era delito.

Ante las quejas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció y propuso indultar a Ruiz.

Tras la audiencia, la mujer afirmó en conferencia de prensa que había recibido amenazas de muerte por el caso y que le preocupaba la vida de su familia, en particular la de su hijo de 4 años.

“Esto no es nada justo”, dijo. “Yo sufrí la agresión sexual por parte de este tipo. Y después fallece porque me defiendo”, argumentó la mujer que recordó que actuó porque no quería morir en manos de su agresor.

En un comunicado de prensa el sábado por la noche, las autoridades dijeron que examinaron el caso —teniendo en cuenta que Ruiz formaba parte de un grupo vulnerable-- y encontraron que estaba “exenta de responsabilidad penal” y que actuó en defensa propia.

La decisión fue celebrada por el abogado defensor de Ruiz, Ángel Carrera, aunque señaló que no lo habían notificado formalmente del levantamiento de los cargos.

“Significa un reconocimiento de su inocencia”, dijo Carrera en una entrevista con Associated Press. “Un reconocimiento de que ella simplemente se defendió”.

En mayo de 2021, Ruiz trabajaba vendiendo papas fritas en Nezahualcóyotl, uno de los 11 municipios del Estado de México con alerta de género vigente por feminicidios y otra por desapariciones forzadas de mujeres.

Después de salir a tomar algo con una amiga y un hombre que conocía por el barrio, él se ofreció a acompañarla a su casa, pidiéndole después quedarse a dormir porque era tarde y vivía lejos.

Mientras ella dormía en otra cama, el hombre la atacó y violó, según la defensa de Ruiz. Ruiz se defendió y él la amenazó de muerte. En el forcejeo, Ruiz mató al hombre en defensa propia, dijo Carrera. El tribunal alegó que como el hombre fue golpeado en la cabeza y quedó inconsciente eso era suficiente para defenderse pero Carrera negó que eso fuera cierto.

Presa del pánico, Ruiz metió el cadáver del hombre en una bolsa y lo arrastró hasta la calle, donde la detuvo la policía que pasaba por allí.

A pesar de decir a la policía que la habían violado, Carrera dijo que nunca le hicieron un examen forense, un paso crucial en el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual. En su lugar, un agente respondió que probablemente ella quería tener relaciones sexuales con el hombre al principio y luego cambió de opinión, dijo.

Casi la mitad de las mujeres mexicanas han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, según datos del gobierno. En 2022, el gobierno mexicano registró un total de 3.754 asesinadas —una media de 10 al día— un salto significativo respecto al año anterior. Sólo un tercio de esos homicidios fueron investigados como feminicidios.

Carrera, el abogado de Ruiz, añadió que espera que el anuncio siente un precedente para que otros casos de violencia de género se investiguen más a fondo y se traten con mayor sensibilidad.

