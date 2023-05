¡Violada y a la cárcel por 6 años! Insólito caso de Roxana Ruiz, la mujer mexicana que mató a su violador en defensa propia

Roxana Ruiz, una ciudadana mexicana, quien en 2021 se vio obligada a defenderse de un hombre que la atacó y violó, ha sido sentenciada a más de seis años de prisión. La defensa legal de la acusada consideró esta decisión como “discriminatoria” y prometió apelar el veredicto el próximo martes.

El fallo en contra de Roxana Ruiz ha generado indignación entre expertos y grupos feministas, quienes argumentan que este incidente refleja la profunda violencia de género y el deficiente historial de México en cuanto a llevar a los perpetradores de violencia sexual ante la justicia.

“Sería perjudicial que esta sentencia se mantuviera. Está enviando el mensaje a las mujeres de que, aunque la ley les permita defenderse, solo pueden hacerlo hasta cierto punto”, expresó Ángel Carrera, su abogado defensor. “Has sido víctima de violación, pero no tienes derecho a actuar”.

The Associated Press generalmente no revela la identidad de las víctimas de agresiones sexuales, pero Ruiz ha dado su consentimiento para ser identificada y participa en manifestaciones públicas lideradas por activistas que la respaldan.

Aunque el Tribunal del Estado de México determinó el lunes que Ruiz había sido violada, sostuvo que la joven de 23 años era culpable de homicidio por “uso excesivo de legítima defensa”. Además, se le ordenó pagar una compensación de más de 16,000 dólares a la familia del hombre que la violó.

Caso Roxana Ruiz: ¿Cómo ocurrieron los hechos?

En mayo de 2021, durante su trabajo vendiendo papas fritas en Nezahualcóyotl, uno de los municipios del Estado de México con alerta de género por feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, Ruiz vivió una experiencia desgarradora.

Como indígena mixteca y madre soltera proveniente de Oaxaca, ella conoció a un hombre en el vecindario mientras compartía una cerveza con una amiga. Luego de pasar un rato juntos, él se ofreció a acompañarla a casa, y ya que era tarde y el hombre vivía lejos, él le pidió quedarse en su casa esa noche.

Y, aunque Ruiz aceptó permitirle dormir en un colchón en el suelo, la situación dio un giro oscuro. Mientras ella dormía, él ingresó a su cama, la golpeó, le arrancó la ropa y la violó, según lo afirmado por su defensa legal. En un acto de legítima defensa, Ruiz luchó contra su agresor, golpeándole la nariz. Él la amenazó de muerte, y en medio del caos, ella terminó matándolo para protegerse a sí misma.

Presa del pánico, Ruiz metió el cuerpo del hombre en una bolsa y lo arrastró hasta la calle, donde fue detenida por la policía que pasaba por allí.

A pesar de informar a la policía sobre la violación, su abogado señaló que nunca se le realizó un examen forense, un paso crucial en los casos de violencia sexual. En cambio, el agente de policía respondió insinuando que Ruiz probablemente había consentido tener relaciones sexuales con el hombre al principio y luego cambió de opinión.

“Me arrepiento de lo que hice, pero si no hubiera actuado, hoy estaría muerta”, expresó Ruiz en una entrevista realizada por The Associated Press el año pasado. Además, agregó: “Es evidente que el Estado intenta silenciarnos, quiere que seamos sumisas, nos quiere encerradas en nosotras mismas, nos quiere muertas”.

Los grupos defensores de los derechos de las mujeres han acusado repetidamente a las autoridades mexicanas de revictimizar a las sobrevivientes y de no abordar los casos con una perspectiva de género adecuada.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.