Nueva canción de Bad Bunny: el conejo malo canta apasionadamente “Where She Goes”. ¿Será para Kendall Jenner?

Bad Bunny, el famoso artista puertorriqueño, ha vuelto a emocionar a sus fanáticos con una nueva canción para este año 2023.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok el pasado lunes, el cantante puertoriqueño compartió un adelanto de su próximo sencillo que ha despertado grandes expectativas entre sus seguidores.

El adelanto de la nueva canción fue revelado en el TikTok de Bad Bunny

En el último vídeo publicado en el TikTok de Bad Bunny, lo podemos ver en una habitación vibrante, luciendo un atuendo de cuero negro y su característico cabello rizado natural. Con una melodía dramática respaldada por su voz profunda y distintiva, el artista comienza a entonar:

“Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche na’ más, que no se vuelve a repetir. En ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”, cantando apasionadamente en el verso inicial.

A medida que avanza la canción, el ritmo cambia a uno inspirado en el Jersey Club, un híbrido de house y hip-hop, y Bad Bunny continúa con su estilo inconfundible: “No me gusta perder, dime qué vamos a hacer”.

¡Última hora! Bad Bunny confirmó su nuevo tema “Where She Goes”

El famoso cantante puertorriqueño anunció a través de una historia de Instagram que su próximo sencillo llevará el título en inglés de ‘Where she goes’. El lanzamiento oficial de la nueva canción de Bad Bunny está programado para mañana, jueves 18 de mayo.

El nuevo tema de Bad Bunny se revelará al público a las 17:00 horas, hora de Los Ángeles, California, lo que equivale a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Aunque aún no se han proporcionado los enlaces para las aplicaciones de streaming musical que anunciarán el estreno, se espera que estén disponibles pronto.

“Baby dime la verdad”: ¿Es una dedicatoria especial?

Algunos seguidores han asegurado que Where She Goes de Bad Bunny es una canción dedicada a Kendall Jenner, por la aparente relación sentimental que han demostrado en las últimas semanas.

Además de las polémicas que ha creado la relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny, el cantante invitó a sus más de 31 millones de seguidores a expresar si les gusta el adelanto y les prometió enviarles la canción completa a través de WhatsApp.

Esta estrategia ha generado aún más emoción entre los fans del “conejo malo”, quienes esperan ansiosos el lanzamiento oficial del nuevo sencillo.

El éxito de “un x100to” impulsó la carrera de Bad Bunny hacia nuevos géneros

La nueva canción de Bad Bunny llega justo después de su exitosa colaboración con el Grupo Frontera en el tema “un x100to”. Esta canción marcó la primera incursión del artista en el ámbito de la música norteña-cumbia y logró posicionarse en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Con la canción “un x100to”, el Grupo Frontera alcanzó su mejor debut en la lista Hot Latin Songs de Billboard, ingresando en el puesto número 3 en el chart con fecha del 29 de abril, y posteriormente alcanzó el número 1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S.

Bad Bunny y sus planes para tomarse un descanso este 2023

El año pasado, el cantante puertorriqueño reveló sus planes de tomarse un receso en la música durante 2023. Una entrevista de Bad Bunny en Billboard, mencionó que este tiempo sería dedicado a su salud física y emocional, para disfrutar de sus logros y celebrar.

Aunque se tomará un descanso, el artista dejó claro que seguirá creando música y trabajando en el estudio, pero sin la presión y con el objetivo de cuidar de sí mismo. Con el rumor de la nueva canción dedicada a Kendall Jenner, se confirma que Bad Bunny continuará sorprendiendo a sus seguidores con su talento y versatilidad musical.

Sin duda alguna, el próximo sencillo que al principio los fanáticos denominaron como “Baby dime la verdad”, promete ser otro éxito en su carrera y sus seguidores están más que ansiosos por escuchar completa esta nueva canción de Bad Bunny.

