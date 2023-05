Salma Hayek desata pasiones al bailar salsa en bata de baño y enseñar de más

(TELEMUNDO ATLANTA). La célebre actriz Salma Hayek desató pasiones al bailar salsa en una bata de baño donde enseñó de más en varias ocasiones, sin que eso le impidiera seguir el ritmo.

La también empresaria y productora mexicana de 56 años celebró recientemente que alcanzó los 24 millones de seguidores en Instagram, por lo que decidió festejarlo al son de la salsa según un video que ella publicó en esa misma red social.

“24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír. Gracias a todos por acompañarme en esta aventura. No puedo contener mi emoción y agradecimiento. P.D. Feliz cumpleaños @samanthalopezs”, escribió Salma Hayek junto al video donde presume sus pasos de baile al ritmo de ‘Idilio’, del cantautor de origen puertorriqueño Willie Colón.

De acuerdo con la grabación, la protagonista de ‘Frida’ se baja de una silla y comienza a bailar en una habitación donde la estaban peinando y maquillando. El breve clip fue censurado en múltiples ocasiones, luego de que aparentemente se aflojase la bata y la actriz mostrase de más.

En el post, algunos usuarios han comentado: “Estimada sra. Con todo respeto, me gustaría comentarle que usted fue el primer y mi más perdurable sueño erótico de juventud. Ahora me doy cuenta que no sólo fue debido a sus incomparables atributos físicos, sino en buena parte fue responsable su increíble flow”, “El ritmo de una mexicana”, “Odio la censura”, “Yes, reina. La sangre latina nunca se va de uno por más años que lleves fuera de tu país”.

