Muere bebé de un año tras caer a la piscina de una guardería

BYRAM, Miss. (WLBT/Gray News) -Un bebé de un año fue encontrado inconsciente en la piscina de una guardería y posteriormente fue declarado muerto.

El Departamento de Policía de Byram en Mississippi confirmó que la víctima murió el 28 de abril en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi.

El jefe de policía David Errington dijo que el niño había estado conectado a una máquina para sobrevivir, después de que cayera a una piscina en Little Blessings from Heaven Childcare Center and Christian Academy, en Bryam, Mississippi.

Un informe del Departamento de Salud del Estado de Mississippi mostró que la guardería incumplió con numerosas regulaciones de cuidado infantil y la misma fue multada.

La madre del niño presentó una demanda alegando que la víctima y otros niños quedaron afuera sin supervisión el día del accidente. La denuncia establece que el niño pudo acceder al área de la piscina a través de una cerca, que no tenía una barrera segura. Luego, el niño cayó a la piscina y no pudo volver a salir. Según los informes, estuvo desaparecido durante 10 minutos antes de que el personal lo encontrara.

WLBT informa que el caso será llevado a un gran jurado el martes para determinar si se presentarán cargos penales en el asunto, mientras que la guardería permanece cerrada.

