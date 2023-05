Hallan 30 niños en operativo de tráfico de personas en Texas

MIDLAND-ODESSA, Texas (Telemundo 20) - El martes 9 de mayo, la División de Investigaciones Criminales (CID) del Departamento de Seguridad Pública de Texas realizó una operación de niños desaparecidos y explotados y encontró un total de 30 niños. La edad del niño mas joven recuperado era de 13 años.

El objetivo de las fuerzas del orden era encontrar o recuperar a los niños desaparecidos en los condados de Midland y Ector. El proceso también se centró en las personas que buscaban explotar y victimizar a las víctimas de la trata, e identificó y detuvo a las personas sospechosas de estar involucradas en la trata de personas.

Los agentes especiales también pudieron identificar y abrir investigaciones adicionales.

Múltiples agencias ayudaron en estas investigaciones, incluyendo DPS’ CID, Texas Highway Patrol, Homeland Security Investigations, Odessa and Midland Police Departments, Ector and Midland County Sheriff’s Offices, United States Marshal Services, Midland and Ector ISD Police Departments, Ector and Midland County District Attorney’s Oficinas.

Además, la operación contó con la asistencia de varias entidades civiles: DFPS/CPS, Harmony Homes Children’s Advocacy Center, Midland Rape Crisis Children’s Advocacy Center, DPS Victims Services, Midland County Juvenile Probation Office, Midland Memorial y Odessa Medical Center SANE enfermeras.

Si es víctima de trata de personas o tiene información sobre este tipo de actividad delictiva, comuníquese con la línea directa nacional de trata de personas al (888) 373-7888.

