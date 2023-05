Adolescente Hondureño muere bajo custodia de inmigración en Estados Unidos

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — La madre de un migrante hondureño de 17 años que murió bajo custodia estadounidense dijo el sábado que su hijo tenía epilepsia pero no mostraba signos de estar gravemente enfermo antes de partir hacia Estados Unidos.

La muerte de Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza en un centro de detención en Safety Harbor, Florida, el miércoles subrayó las preocupaciones sobre un sistema de inmigración tenso a medida que la administración Biden pone fin a las restricciones de asilo conocidas como Título 42.

Su madre, Norma Saraí Espinoza Maradiaga, dijo que su hijo tenía epilepsia desde que era niño, pero que sus convulsiones eran breves y no graves.

“Tenía epilepsia, pero no era una enfermedad que lo amenazara, porque la tenía desde los ocho años”, dijo. “Lo más que duraba una convulsión era menos de un minuto. Parecía que solo lo golpeó un poco”.

Espinoza Maradiaga había dicho a The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes que Ángel Eduardo salió de su ciudad natal de Olanchito el 25 de abril. Cruzó la frontera entre Estados Unidos y México unos días después, y el 5 de mayo fue remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. , que opera instalaciones a largo plazo para menores que cruzan la frontera sin uno de sus padres.

Ese mismo día habló por última vez con su madre, dijo ella.

“Me dijo que estaba en un albergue y que no me preocupara porque estaba en las mejores manos”, dijo. “Solo hablamos dos minutos. Le dije adiós y le deseé lo mejor”.

Espinoza Maradiaga dijo que se enteró de la muerte de su hijo primero por uno de sus amigos en el refugio para migrantes y luego por un funcionario estadounidense que confirmó el informe del amigo.

“Quiero aclarar la verdadera causa de la muerte de mi hijo”, dijo.

“Nadie me dice nada. La angustia me está matando”, agregó. “Dicen que están esperando los resultados de la autopsia y no me dan otra respuesta”.

No se supo de inmediato la causa de la muerte ni las circunstancias de ninguna enfermedad o tratamiento médico.

Ángel Eduardo había estudiado hasta el octavo grado antes de salir de la escuela para trabajar, dijo su madre el sábado. Más recientemente, trabajó como asistente de mecánico. Había sido un jugador de fútbol destacado en su ciudad natal en el norte de Honduras desde que tenía 7 años, dijo.

El adolescente tenía la esperanza de reunirse con su padre, quien se fue de Honduras a los EE. UU. hace años, y ganar dinero para mantenerla a ella y a sus dos hermanos menores que aún están en Honduras, dijo su madre.

Ella dijo que se fue con su aprobación y con el apoyo financiero de su padre en los Estados Unidos.

“Desde que tenía 10 años quería vivir el Sueño Americano para ver a su padre y tener una vida mejor”, dijo. “Su idea era ayudarme. Me dijo que cuando estuviera en Estados Unidos me iba a cambiar la vida”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ofreció sus condolencias en un comunicado el viernes y dijo que se estaba realizando una revisión de los registros de atención médica y que un médico forense estaba investigando la muerte.

Las restricciones de asilo bajo el Título 42 expiraron el jueves y la administración del presidente Joe Biden instaló nuevos bordillos para los que cruzan la frontera a partir del viernes. Decenas de miles de personas intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en las semanas previas a la expiración del Título 42, según el cual los funcionarios estadounidenses expulsaron a muchas personas pero permitieron exenciones para otras, incluidos los menores sin la compañía de uno de sus padres.

Esta fue la primera muerte conocida de un menor inmigrante bajo custodia durante la administración Biden. Al menos seis jóvenes murieron bajo custodia estadounidense durante la administración Trump, que en ocasiones detuvo a miles de niños por encima de la capacidad del sistema.

HHS opera instalaciones a largo plazo para retener a menores que cruzan la frontera sin un padre hasta que puedan ser colocados con un patrocinador. Las instalaciones del HHS generalmente tienen camas, así como educación y otras actividades para menores, a diferencia de las estaciones de la Patrulla Fronteriza y los sitios de detención en los que los detenidos a veces duermen en el piso de las celdas.

Los defensores que se oponen a la detención de menores inmigrantes dicen que las instalaciones del HHS no son adecuadas para retenerlos durante semanas o meses, como sucede a veces.

Más de 8,600 menores ahora están bajo la custodia del HHS. Ese número puede aumentar considerablemente en las próximas semanas en medio del cambio en las políticas fronterizas, así como de las tendencias de migración en aumento en todo el hemisferio occidental y el aumento tradicional en los cruces durante la primavera y el verano.