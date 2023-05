Shakira conmueve las redes con su nueva canción, “Acróstico”, dedicada a sus hijos. ¡Mira lo que dice la letra!

La talentosa cantante Shakira ha vuelto a cautivar al mundo de la música con su más reciente lanzamiento, la hermosa balada titulada “Acróstico”.

Esta canción, dedicada a sus adorables hijos Sasha y Milán, marca un nuevo comienzo para la artista después de dejar atrás las polémicas en torno a su separación con Piqué y embarcarse en una nueva etapa en Miami.

A través de la letra de esta conmovedora melodía, Shakira muestra su determinación por superar el dolor y su optimismo hacia el futuro.

El regreso a los orígenes: Shakira sorprende con una balada llena de emociones en “Acróstico”

Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en la letra de Acróstico de Shakira? Este sencillo traza el regreso de Shakira a sus raíces, alejándose de los ritmos urbanos que han dominado sus lanzamientos más recientes.

La canción Acróstico se trata de una balada cargada de emociones que nos permite adentrarnos en su experiencia personal y cómo ha enfrentado los cambios recientes en su vida.

Desde las filtraciones de algunos versos de la canción, pudimos vislumbrar que se trata de una melodía sobre el dolor y el proceso de duelo. “Lo único que quiero es su felicidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar”, expresa uno de los primeros versos conocidos de esta composición.

En otra estrofa, Shakira nos dice: “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”. Con estas palabras, la cantante hace hincapié en la importancia del perdón y en que, a pesar del dolor, siempre hay espacio para la mejora.

En cuanto a la dedicación de la canción Acróstico de Shakira, está dirigida especialmente a sus dos hijos. Shakira les recuerda que, a pesar de los cambios y el dolor que puedan atravesar en la vida, ella siempre estará presente para ellos.

Asimismo, les agradece por enseñarle el verdadero significado del amor y por ser su apoyo durante el proceso de separación de Piqué. En uno de los versos de la canción, expresa: “Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”.

Estas palabras reflejan el amor incondicional que siente hacia sus hijos y cómo su presencia en su vida le brinda consuelo y fortaleza en los momentos difíciles.

El título de la canción, “Acróstico”, tiene un significado especial y profundo. Se refiere al acróstico presente en dos estrofas de la canción, una técnica literaria en la cual se forma una palabra o frase utilizando la primera letra de cada verso.

En este caso, Shakira ha creado un acróstico con los nombres de sus dos preciosos hijos, Sasha y Milán. Este detalle demuestra el cariño y la dedicación que la artista ha puesto en esta canción, convirtiéndola en una muestra de amor y gratitud hacia su familia.

Estrofa para Milán

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Estrofa para Sasha

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Con “Acróstico”, Shakira continúa dejando huella en la industria musical. Su regreso a las baladas y su sincera expresión de emociones personales han resonado en el corazón de sus seguidores.

El talento indiscutible de esta estrella internacional, sumado a su autenticidad y perseverancia, la ha convertido en una de las artistas más queridas y admiradas de la industria del entretenimiento.

