Así reaccionó Bad Bunny cuando una fan le gritó que se tatuó su rostro

La reacción del famoso reguetonero Bad Bunny quedó registrada en un video cuando una fanática le gritó en la calle que se había tatuado su rostro.

La cuenta ‘Badbunny_info’ en TikTok publicó recientemente una grabación en la que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ aparece caminando en Nueva York, rodeado de guardaespaldas, mientras una fan le grita que se tatuó su rostro.

“¡Benito, me tatué tu cara!”, exclamó la chica varias veces intentando que el puertorriqueño tal vez se detuviera para conversar con ella. Sin embargo, la reacción del artista no fue la que ella probablemente esperaba.

Ante la insistencia de la fan, Bad Bunny solo volteó a verla un instante y siguió su marcha, según se apreció en el video, lo que desató algunas críticas de los internautas.

Bad Bunny se presenta en el Festival de Música y Artes de Coachella en el Empire Polo Club el viernes 21 de abril de 2023 en Indio, California. (Foto de Amy Harris/Invision/AP) (Amy Harris | Amy Harris/Invision/AP)

En la sección de comentarios de la misma publicación, se pueden leer los mensajes: “No se preocupen, ella ya agendó una cita para removérselo”, “Y eso es lo que recibes”, “Busca remoción laser de tatuajes”, “Jajaja, por eso no hay que idealizar a nuestros artistas favoritos”, “Uy no, yo me borro eso”, “Qué suertuda eres, no aventó tu celular”.

Ese último comentario recordó una polémica acción que ocurrió a principios de año cuando Bad Bunny arrebató el celular de una fan quien lo estaba grabando en República Dominicana y lo lanzó al aire, lo que también generó una ola de críticas que lo llevó incluso a bloquear su Instagram por un tiempo.

