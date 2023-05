Mujer celebra su primer Día de la Madre tras sobrevivir un paro cardíaco durante su embarazo

(TELEMUNDO GRAY NEWS) -Este día de las madres una mujer está agradecida de estar viva para poder celebrar. No solo tiene nuevo bebé, sino que también un corazón nuevo, después de que el de ella falló durante el embarazo.

“Me dijeron que tenía insuficiencia cardíaca y simplemente no lo creía. Simplemente no podía comprender lo que eso significaba. No sabía si la insuficiencia cardíaca significaba que me estaba muriendo”. O. Ni siquiera podía envolver mi cabeza alrededor de eso”, dijo Susan Siegenthaler una madre primeriza y receptora de un trasplante de corazón.

A los siete meses y medio de embarazada, Susan experimento síntomas que ella creía que eran parte del embarazo. Pero luego supo que algo no estaba bien.

Susan, una mujer de 38 años sana, sin antecedentes familiares de enfermedades del corazón, sufría de insuficiencia cardíaca y se le dio medicamentos para el corazón que no perjudicarían a su bebé por nacer, Stevie. Se programó una cesárea para el 26 de diciembre, pero naturalmente entro en parto la noche anterior.

“Antes de tenerlo, era realmente aterrador. No sabía si iba a sobrevivir el trabajo de parto, y era más aterrador que preguntarme si lo lograría”. A través del trabajo”, dijo Susan.

Aunque nació prematuro, Stevie estaba saludable, pero la próxima tarea de los médicos de U-W Health fue no solo mantener saludable a Stevie, sino salvar la vida de Susan al continuar con medicamentos para su corazón, que estaba bombeando solo una fracción de porcentaje.

“Cada vez que mencionaban el peor de los casos, terminaba ocurriendo y finalmente me pusieron en la lista de trasplantes”, dijo Siegenthaler.

Los profesionales de la salud dicen que la insuficiencia cardíaca y el embarazo son raros por lo que Susan esperó once días por un corazón nuevo.

“Ciertamente, la insuficiencia cardíaca que progresa hasta el punto de necesitar un trasplante de corazón en el período posparto inmediato es algo exquisitamente raro” dijo el Dr. Michael Beninati, médico de medicina materno fetal y cuidados intensivos de UW health.

Pero desafiando las probabilidades, a Susan se le dio una segunda oportunidad a la vida gracias a un extraño.

“Tan felices como estamos, alguien tuvo que perder a un ser querido. Ese pensamiento cruza mucho mi mente. Especialmente en el día de la madre porque sabes que es muy posible que no hubiéramos tenido un día de la madre sin ellos”, dijo la nueva madre.

Gracias a un donador esta familia podrá pasar este primer día de las madres como una familia de tres, felices y saludables.

