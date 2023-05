Oficiales dispararon alrededor de 50 tiros a un hombre suicida

CONDADO DE YORK, Carolina del Sur (Telemundo Gray News) – Un hombre y su madre están demandando a la oficina del alguacil del condado de York en Carolina del Sur por fuerza excesiva después de que los agentes supuestamente dispararon casi 50 tiros contra el hombre que se dice estaba en medio de una angustia emocional severa.

ADVERTENCIA GRÁFICA: El video y la foto en esta historia incluyen contenido que algunos pueden encontrar perturbador.

Según la demanda, Trevor Mullinax estaba sentado en su camioneta en una propiedad privada mientras su madre, Tammy Beason, estaba parada al lado de la camioneta y hablando con él en mayo de 2021.

Los documentos judiciales indican que Mullinax tenía una escopeta de caza en su poder en ese momento, “y en ningún momento se apuntó con el arma a sí mismo ni a ninguna otra persona”.

Eventualmente, se solicitó un chequeo de bienestar para Mullinax.

La demanda alega que los agentes que respondieron nunca intentaron llamar a Mullinax ni a su madre a pesar de que la persona que llamó proporcionó al 911 sus números de teléfono celular y señaló que Mullinax tenía tendencias suicidas.

“Antes de llegar a la ubicación de los demandantes, los agentes del alguacil no planificaron, eligieron montar como vaqueros de una película de John Wayne, y usaron fuerza letal de forma predeterminada, de inmediato, sin intentar reducir la situación, en total desprecio por la ley estatal. /regulación, políticas del alguacil y/u ordenanzas del condado”, dice la demanda.

Según documentos judiciales, los agentes dispararon casi 50 rondas contra Mullinax, golpeándolo aproximadamente nueve veces, incluso en la cabeza. Los abogados de los demandantes alegan que esto sucedió a pesar de que Beason estaba en la línea de fuego y Mullinax tenía ambos brazos levantados.

La demanda alega que durante el encuentro con los agentes, Mullinax nunca levantó ni apuntó un arma de una manera que hubiera autorizado a los agentes a usar fuerza letal cuando le dispararon docenas de veces.

Su abogado publicó algunas de las imágenes de la cámara corporal de ese día.

“Siempre he apoyado a la policía. Creo en la policía, todavía creo en la policía”, dijo Beason el martes. “Pero puedo decirte que es difícil creer en la policía cuando tú... destruyeron todo en lo que creo ese día. Y me ha llevado mucho tiempo tratar de recuperarme de eso. Todavía me estoy recuperando”.

En respuesta, la Oficina del Sheriff del Condado de York dijo que el asunto fue investigado de forma independiente por la División de Cumplimiento de la Ley del Estado de Carolina del Sur, y que todos los agentes involucrados fueron absueltos de cualquier irregularidad por parte de la Oficina del Abogado del 16° Circuito.

Según la oficina del alguacil, Mullinax apuntó con una escopeta a los agentes ese día.

“Estos agentes respondieron adecuadamente a la amenaza tal como fueron entrenados para hacerlo”, dijo el alguacil del condado de York, Kevin Tolson, en un comunicado. “Si el Sr. Mullinax hubiera tomado decisiones diferentes ese día, los agentes no habrían tenido que usar la fuerza.

Un comunicado de prensa indicó que tres de los cuatro agentes involucrados en el tiroteo todavía están sirviendo a la comunidad. El cuarto abandonó voluntariamente la agencia para tomar un trabajo en el sector privado.

