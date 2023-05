Luis Miguel sorprende al publicar fotografía con su madre Marcela Basteri

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Luis Miguel sorprendió a sus fanáticos al publicar una fotografía donde aparece junto a su madre Marcela Basteri, cuyo paradero aún se desconoce.

El llamado ‘Sol de México’ causó revuelo al mostrar en Instagram una imagen de su progenitora, quien está desaparecida desde marzo de 1985. El artista siempre ha mantenido su vida personal de forma privada, por lo que los usuarios quedaron gratamente sorprendidos al observar la fotografía.

Luis Miguel compartió la imagen en sus ‘Historias’ y en el ‘feed’ el miércoles 10 de mayo, cuando se celebró el Día de las Madres en México. No escribió ningún mensaje, solo reveló la foto donde un joven ‘LuisMi’ y su madre posan felices ante la cámara.

En la publicación, algunos usuarios han comentado: “Si Miky autoriza a su equipo (para) que suban esta imagen, es porque él está sanando su corazón, está viviendo una etapa de armonía y eso, como su fama desde hace 40 años, me hace inmensamente feliz. Solo anhelo tu felicidad. Que vivas en armonía, mi eterno amor”, “Siempre presente en miles de corazones”, “Marcela hermosa, la mujer que regaló al mundo a todo un artista, hombre de éxito y a un campeón”.

De acuerdo con el diario local El Universal, Luis Miguel dijo en una entrevista en 2008 que todavía no había superado la misteriosa desaparición de su madre: “No, desgraciadamente no, y esa es una de las cosas que más me duelen y es de los temas que siguen estando ahí pendientes. Yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible, una madre siempre será una madre, sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, que no contamos con ese cariño, con ese amor, todavía le damos muchísimo más valor”.

