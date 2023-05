Odessa College organizó la 15ª final anual de Drive to Success.

Odessa, Texas (KTLE) - Dos estudiantes de OC ganaron un Ford Mustang y una F-150.

Cresencio Cortez ganó un Ford Mustang 2023 y Lucero Lozano ganó una F-150.

Hubo 10 finalistas y para anunciar a los ganadores el presidente Gregory Williams sacó un botón de alarma en los llaveros y ganaron las personas que estaban junto a los vehículos que hacían sonar las alarmas.

Lozano, que ganó la F-150, dice que es la primera vez que gana algo.

“Me siento honrada y bendecida por poder ganar esto, no lo sé. No tengo palabras para ser honesta con ustedes, pero me siento muy bendecida por tener esta oportunidad y ganar este vehículo, porque Dios sabe que necesitaba un vehículo”, dijo Lozano.

Los ocho finalistas restantes también se llevaron un premio en metálico.

El programa Drive to Success es una forma de fomentar el compromiso de los estudiantes dándoles la oportunidad de ganar premios por hacer cosas que aumenten su éxito general en la universidad.

