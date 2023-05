“Intentando sobrevivir”: el desgarrador mensaje de Maribel Guardia a un mes de la muerte de Julián Figueroa

(TELEMUNDO ATLANTA). A un mes de la muerte del cantante Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia le dedicó un desgarrador mensaje en redes sociales que ha conmovido a sus seguidores.

La actriz y cantante costarricense-mexicana utilizó Instagram para rendirle un homenaje a quien era su único hijo, y el martes 9 de mayo, cuando se cumplió un mes del deceso, escribió unas emotivas palabras.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”, expresó Maribel Guardia en el post, que acompañó de una imagen diseñada en la que Julián Figueroa aparece como un ángel en las puertas del cielo.

“A veces tengo la ilusión (de) que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días, papito chulo”, agregó la artista de 63 años.

“El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal, te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, concluyó Maribel Guardia.

El cantante Julián Figueroa murió el 9 de abril a sus 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular cuando dormía en su casa.

