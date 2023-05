Huelga de guionistas 2023: Qué exigen, cuánto durará y cuáles programas de TV y series son los más afectados

La huelga de guionistas de Hollywood comenzó hace algunos días y está causando un gran revuelo en la industria audiovisual estadounidense.

Esta huelga es la primera en la era del ‘streaming’ y la primera parada importante desde el año 2007.

Ahora mismo, los guionistas están luchando por sus derechos y por una retribución justa por su trabajo, un tema que no ha pasado desapercibido en el mundo del arte y el espectáculo.

¿Qué exigen los escritores en la huelga de guionistas de 2023?

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) llevó a cabo una votación entre sus 11,500 miembros para decidir si iniciar la huelga y 9,200 participaron en ella. El 98% de los miembros votaron a favor de los paros y protestas ante los ocho principales estudios de cine del país.

Desde entonces, los guionistas entraron en huelga exigiendo un aumento de sus salarios y una retribución justa por los ‘residuals’ que reciben cuando su proyecto se transmite por algún medio.

El gremio de guionistas reclama un aumento salarial de 429 millones de dólares, pero, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), quienes representan a estudios como, Apple, Amazon, Sony, Paramount, NBC, Disney y Warner Bros. Discovery, solo ofrece un incremento de 86 millones de dólares, lo que no es suficiente.

Además, la alianza solo está dispuesta a mejorar las condiciones de los guionistas primerizos, lo que no es justo para los guionistas con más experiencia en la industria.

Salario de los guionistas: cada vez más bajos en la millonaria industria del entretenimiento

Según el WGA, el ingreso promedio de los guionistas ha disminuido significativamente en los últimos años, pasando de 277,000 dólares anuales en 2005 a 260,000 dólares en 2021. Algunos guionistas incluso se han quedado estancados en los 4,546 dólares, a pesar de tener muchos proyectos en su haber.

Otro de los puntos importantes que los guionistas están exigiendo es que las plataformas de streaming generen procesos más transparentes en cuanto al número de veces que se retransmiten sus historias.

Los guionistas quieren que se les pague un porcentaje justo por cada visualización, como siempre ha ocurrido con la televisión, pero ahora ha dejado de suceder con las plataformas y sus millones de visualizaciones.

En definitiva, los guionistas están luchando por su derecho a recibir una remuneración justa por su trabajo. Una huelga que, además, amenaza con afectar seriamente la producción y desarrollo de películas y series, así como a la economía del país.

¿Qué programas de televisión y series se han visto afectadas con la huelga de guionistas?

La huelga de guionistas de Hollywood ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento, y algunas series y programas de televisión ya han sufrido las consecuencias. Entre los programas de televisión en los que ha impactado la huelga se encuentran Late Night, con Seth Meyers (NBC), The Tonight Show, con Jimmy Fallon (NBC), The Late Show (CBS), ‘Saturday Night Live (NBC), Jimmy Kimmel Live! (ABC), Real Time, con Bill Maher (HBO), The Late Show, con Stephen Colbert (CBS), The Daily Show (Comedy Central) y This Week Tonight, con John Oliver (HBO).

Además, se sabe que algunas series también han sido perjudicadas como Cobra Kai (temporada 6), Big Mouth (temporada 8), El señor de los anillos: los anillos de poder (temporada 2), Colegio Abbott (temporada 3), Yellowjackets’ (temporada 3) y Severance (temporada 2).

Los fanáticos de Stranger Things también podrían sufrir los efectos de esta huelga, ya que los hermanos Duffer han asegurado que no comenzarán el rodaje de la quinta temporada hasta que la huelga de guionistas termine con un trato justo.

¿Cuánto tiempo duraría la huelga de guionistas?

La huelga de guionistas comenzó el 2 de mayo y se desconoce cuánto tiempo durará. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ha decidido hacer una huelga indefinida después de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.

La última huelga de guionistas tuvo lugar hace 16 años, duró casi cien días y tuvo el apoyo del 96% del sindicato. Según algunos expertos, la huelga actual podría durar alrededor de cuatro meses. Sin embargo, la duración exacta sigue siendo incierta.

