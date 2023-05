Ex de Camilín, hijo de Camilo Sesto, asegura que él no es transexual: “Está bien, solo le gusta travestirse”

Las fotos recientes de Camilo Blanes, único heredero e hijo de Camilo Sesto, han generado una gran polémica en las redes sociales. El artista ha eliminado todas las fotos de su apariencia anterior y ahora se hace llamar Sheila Devil.

En las imágenes, se le puede ver en una actitud festiva, vistiendo tangas, maquillaje y pelucas, junto a sus amigos, por lo que se habría rumorado que ahora era transexual.

Según se informa, Christina Rapado es una de las pocas personas que tendría acceso a la mansión en Torrelodones, España, donde reside Camilo Blanes Ornelas. La cantante, actriz y presentadora mantuvo una relación de cinco años con el joven cantante.

Recientemente, paparazzis en España capturaron a Rapado huyendo apresuradamente de la casa de su ex después de una breve visita. La ex de Camilín declaró a las cámaras que la interceptaron durante su escape: “Cuando hay ciertas amistades, no me quedo”.

¿Qué dijo Christina Rapado sobre su ex novio, Camilo Blanes?

Tras las publicaciones de Camilo Blanes, la ex pareja del cantante ha explicado que Camilo Blanes está en un momento de encontrarse a sí mismo y que se encuentra fantástico.

Además, ha añadido que ella ha ido a la mansión en Torrelodones a llevarle algo que le ha encargado, asegurando que no se trata de nada malo.

Según Christina Rapado, Camilo Blanes es heterosexual, pero le gusta vestirse de mujer en algunas ocasiones, llegando incluso a usar sus tacones durante relaciones sexuales, según detalla un artículo de ‘ABC’ publicado el pasado 28 de abril.

Cabe destacar que Christina Rapado sigue visitando a Camilín y ha publicado recientemente fotos con él en las redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que expresa su amor por él y su preocupación por su bienestar.

“Si ser una mala influencia es ser una amiga que va a ver a su amado a su casa, porque está solo y él así se lo pide pues... jolin, ¡soy malísima!”.

La ex novia de Camilo Blanes afirmó que disfruta su tiempo con él sin necesidad de recurrir a “golosinas”, y hasta comentó que se divierten mucho juntos: “varias ocasiones impedí que llegara a la casa su chupipandi para llevarle golosinas... porque conmigo no necesita golosinas... conmigo baila, salta, ríe y es feliz...”.

La ex novia de Camilo Blanes aclara rumores sobre su relación

En una publicación en sus redes sociales, Christina Rapado explicó que las fotos que compartió con Camilo Blanes fueron tomadas por él mismo con su teléfono móvil y que ella las compartió porque él se lo pidió.

La ex novia de Camilo Blanes expresó también su felicidad por el tiempo que pasaron juntos y le dijo que lo ama. También aclaró que las cervezas que llevó eran para ella, ya que Camilo odia la cerveza, por lo que pidió a la gente que dejara de mentir respecto a la relación que ambos sostienen.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.