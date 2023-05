Alicia Machado también denuncia a Donald Trump por acoso sexual: “Me tocó las nalgas y me persiguió hasta mi cuarto

Recientemente se viralizó la entrevista de Alicia Machado en donde denuncia a Donald Trump por acoso sexual, que, sumada a la reciente denuncia de Jean Carroll tiene escandalizada a la nación estadounidense.

Donald Trump culpable de abuso sexual: pagará cinco millones de dólares a la columnista Carroll

Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual por un jurado en Nueva York tras un juicio civil relacionado con una presunta violación en los años 90.

El jurado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York determinó que había suficiente evidencia para responsabilizar al expresidente de Estados Unidos por actos de abuso sexual denunciados por la escritora Jean Carroll, los cuales habrían ocurrido en el vestuario de una famosa tienda en Manhattan.

Sin embargo, Carroll no ha sido la única mujer que ha acusado a Trump de agresiones o acoso sexual. Alicia Machado, la exreina de belleza y participante en la organización Miss Universo, cuando Trump era su dueño, ha señalado públicamente en varias ocasiones los malos tratos que recibió por parte del magnate republicano.

Machado ha denunciado los abusos emocionales por parte de Trump, como ser expuesta ante los medios por su aumento de peso, ser tratada como un objeto y recibir apodos despectivos como “Miss Peggy” o “Máquina de comer”.

Asimismo, Alicia señaló que durante una fiesta en la mansión de Trump, el expresidente la tocó de manera inapropiada y la presentó como “su Miss Universo”.

“Durante una fiesta, él estaba conversando con una pareja y me llamó para que me acercara, me mostraba como la mujer florero, con la corona y la banda, y me acerco y entonces me agarra y me coge la nalga así y les dice a los que estaban ahí: “miren, esta es mi Miss Universo”, comentó Alicia.

Machado confesó haberse sentido aterrorizada y pensó que Trump podría pasar de los toqueteos vulgares a actos de abuso sexual.

Alicia Machado habla sobre Donald Trump: acoso sexual y maltrato emocional

Luego de tocarla de forma abusiva y sin consentimiento, Alicia contó que Donald Trump la siguió hasta su habitación e intentó manipularla para que abriera la puerta.

La exreina de belleza relató que el magnate le decía: “Abre la puerta, little bitch… porque soy tu jefe”, ella afirma que le contestó que estaba durmiendo, pero, él insistió tocando la puerta hasta que se cansó y se fue… “dormí esa noche en el piso detrás de la puerta” contó Alicia.

A pesar de su valiente testimonio, Machado ha enfrentado obstáculos para publicar esta historia en su libro, ya que los abogados de la editorial argumentan que no se puede comprobar. No obstante, Machado continúa compartiendo su experiencia y exponiendo los presuntos abusos que sufrió a manos de Donald Trump.

El veredicto del jurado en el caso de E. Jean Carroll destaca las acusaciones persistentes de abuso sexual contra el expresidente, lo que plantea interrogantes sobre su conducta pasada y su responsabilidad en casos similares.

Estos testimonios resaltan la importancia de abordar y denunciar el abuso sexual en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en el ámbito político.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.