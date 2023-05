Burger king cerrará más de 50 restaurantes en 7 estados de EE.UU.: Aquí los detalles

Burger King anunció un cierre masivo de restaurantes, hasta 400 locales serán clausurados a nivel nacional para finales de 2023.

Sin embargo, la empresa asegura que esto es parte de un ambicioso plan de recuperación que se encuentra implementando para fortalecer su posición en el mercado y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes.

Problemas en las franquicias: Burger King anuncia cierre de restaurantes en varios estados

Burger King ha logrado expandirse y aumentar sus ventas a nivel internacional, pero, ha enfrentado algunas dificultades en los Estados Unidos debido a la bancarrota de dos de sus importantes franquicias, Meridian Restaurants Unlimited y TOMS King.

Como resultado de esta situación, la cadena de comida rápida ha tomado la decisión de cerrar 27 restaurantes distribuidos en siete estados: Minnesota, Montana, Kansas, Nebraska, North Dakota, Utah, Wyoming y Michigan.

Además, la empresa franquiciada EYM también cerrará 26 restaurantes Burger King bajo su operación, todos ellos ubicados en Michigan.

Asimismo, durante el primer trimestre del año, Burger King cerró un total de 124 ubicaciones netas en los Estados Unidos, lo que representa aproximadamente un 1.7% del total, dejando la cifra en menos de 7,000 restaurantes en todo el país, según el informe de ganancias de su empresa matriz, Restaurant Brands International.

Para este año, la marca tiene como objetivo buscar franquiciados con una posición financiera más sólida, aunque se espera que cierren entre 300 y 400 restaurantes adicionales, según lo mencionado por el CEO, Joshua Kobza, durante una conferencia con inversionistas.

Esto no es algo inusual para la compañía, ya que suelen cerrar un par de cientos de restaurantes cada año, como parte de su estrategia de negocio.

“Siempre habrá algunos franquiciados que no sean operadores entusiastas y dedicados”, dijo el presidente ejecutivo de Burger King, Patrick Doyle, durante la conferencia.

“Trabajaremos con ellos para dejar el sistema y pasar a hacer otra cosa. Simplemente no hay lugar para franquiciados que no estén dispuestos o no puedan trabajar duro para operar restaurantes que sean mejores que el promedio del sistema a largo plazo”, afirmó Doyle.

Estrategia de recuperación: Burger King busca revitalizar su presencia en el mercado

La marca ha implementado el plan de recuperación “Reclaim the Flame”, con una inversión de $400 millones con el objetivo de revertir su pérdida de participación en el mercado.

Este plan incluye revitalizar los restaurantes en mal estado, simplificar los menús y las operaciones, así como atraer a un público más joven. Los resultados parecen ser positivos, ya que las ventas comparables de Burger King en los Estados Unidos aumentaron un 8.7%.

A pesar de los cierres de Burger King, Restaurant Brands International, su compañía matriz, superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos y ganancias del primer trimestre del año, gracias a un mayor tráfico y precios en los restaurantes Tim Hortons en Canadá.

En el primer trimestre, las ventas globales comparables de la empresa aumentaron casi un 10%, superando las estimaciones de los analistas que apuntaban a un 6.5%, según datos de Refinitiv IBES.

Y, de acuerdo a sus principales dueños, aunque es evidente que en los Estados Unidos Burger King continúa enfrentando desafíos con el cierre y quiebra de franquicias, la compañía está comprometida a tomar las medidas necesarias para fortalecer su presencia en el mercado y garantizar su éxito a largo plazo.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.