Murió de forma trágica Sienna Weir, finalista de Miss Universo, a sus 23 años

(TELEMUNDO ATLANTA). La modelo y finalista de Miss Universo Australia Sienna Weir murió a sus 23 años tras sufrir un trágico accidente que la mantuvo en coma durante un mes.

Sienna Weir murió el jueves 4 de mayo luego de que la familia tomara la decisión de desconectarla de su soporte vital después de sufrir un accidente de equitación semanas atrás, informó el diario Daily Mail.

Weir montaba a caballo en Windsor Polo Grounds el 2 de abril cuando el animal se cayó, lo que dejó a la modelo con heridas graves. De inmediato, fue trasladada de urgencia al Hospital Westmead, donde se encontraba en estado crítico.

Amigos, familiares y colegas han inundado las redes sociales con homenajes a la modelo. La última publicación de Weir en Instagram fue el 20 de marzo, y en el post se pueden leer los comentarios: “Descansa en paz, ángel”, “La vida es tan incierta, nunca olvides vivir de la forma en que tú quieres”, “Vuela alto, reina”, “Que tu alma descanse en eterna paz”.

De acuerdo con el Daily Mail, Weir fue una de las 27 finalistas de Miss Universo Australia en 2022. Se graduó con una doble titulación en literatura inglesa y psicología de la Universidad de Sídney. Planeaba mudarse a Londres en los próximos años para pasar tiempo con su familia y expandir sus redes profesionales y sociales.

Mencionando que el año pasando fue entrevistada por Gold Coast Magazine, el Daily Mail reseñó que cuando se le preguntó qué la diferenciaba de las otras concursantes de Miss Universo, señaló su amplia gama de intereses. Weir reveló que montaba a caballo desde que tenía solo 3 años. “Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía 3 años y no puedo imaginar mi vida sin ella”, expresó.

La modelo dijo que también le apasionaba la literatura inglesa, es decir, la poesía, y destacó que era una forma increíble de conectarse con los demás.

“Me encanta representarme a mí misma de la mejor manera posible escribiendo mi propia poesía, pero también encuentro fascinante encontrar una experiencia común con personas de ámbitos de la vida completamente diferentes”, expresó.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.