Familia de Aaron Martínez, un hispano acribillado a balazos por su vecino, espera que se haga justicia

CONDADO KAUFMAN, Texas (Telemundo Texas) — Una familia del norte de Texas está de luto y pide justicia después de que encontraron a un padre de 35 años muerto a tiros en su camioneta.

El pasado lunes por la tarde, los agentes del condado Kaufman encontraron a Aaron Martínez en su camioneta que había sido acribillada a balazos.

Decenas de personas se congregaron en un pequeño estacionamiento la noche del jueves para recordarlo.

“Fue difícil para mí volver a casa esa noche cuando le dispararon a mi papá… decirle a mi hermano que su papá no iba a volver a casa esta noche”, gritó April, la hija de 14 años de Martínez, a la multitud.

“Mi papá y yo estábamos tan emocionados de bailar en mi quinceañera, y ahora no lo tengo conmigo. Así que ahora no puedo bailar con él. Y me quitó eso, me quitó a mi papá, le quitó a mi papá a mi hermano”, dijo April, refiriéndose al sospechoso.

Las autoridades dijeron que se sospecha que Trevor McEuen, de 30 años, mató al padre de April. Arrestaron a McEuen por un cargo de asesinato después de una negociación y un enfrentamiento SWAT.

“Lo que busco es justicia para él”, dijo el padre de Martínez.

La familia Martínez le dijo a la multitud que conocían a McEuen como su vecino de al lado. Y creen que debería ser acusado de un crimen de odio.

“Todos somos latinos”, gritó Ellie, la hermana de Martínez. “Nuestros hijos… ¿en qué mundo estamos viviendo? No deberíamos estar enfrentando esto”.

La esposa de Martínez, Priscilla, dijo que a su esposo le dispararon más de una vez.

“Tenemos que tener un ataúd cerrado. Así de malo fue. Fue 15-30 veces. Eso es odio”, dijo su esposa.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kaufman dijo que no tiene evidencia de que se trate de un crimen de odio, pero agregó que la investigación está en curso.

McEuen está detenido con una fianza de $2 millones.