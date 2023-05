Anuel dedica su nuevo éxito “Mejor que yo” a Karol G. ¡Hasta la etiquetó en Instagram! ¿Ha dicho algo la Bichota?

¡Anuel de nuevo en el ojo de la farándula! El famoso reguetonero puertorriqueño ha lanzado una nueva canción “Mejor que yo” en la que dice todavía extrañar a su ex, la también cantante, Karol G.

Anuel le dedica su nueva canción a Karol G

En la canción Mejor que yo, Anuel canta: “Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser... ni anotando mis truquitos en un papel”.

Pero esto no es todo, el intérprete compartió en sus redes sociales un adelanto de la canción Mejor que yo que fue lanzada hoy 5 de mayo, junto a DJ Lujan y Mambo Kingz, ¡y dedicó la canción a su ex, Karol G!

En su publicación de instagram Anuel escribió: “#MejorQueYo, te la dedico bebe @karolg”.

Aunque en la letra de la canción no menciona directamente a Karol G, Anuel lanzó una serie de indirectas en las que asegura que nadie podrá ser mejor que él. “Mejor que yo nunca va a ser, no. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él”, indica la letra de la canción.

Y, como era de esperarse, los internautas reaccionaron rápidamente en la sección de comentarios de la publicación de Anuel en Instagram. Algunos pedían la respuesta de Karol G, mientras que otros alababan la canción y a Anuel por su talento y su atrevimiento.

Algunos usuarios dicen: “Todos necesitamos la respuesta de karooool” y “Está canción no se le dedica a cualquiera”. Mientras que otros usuarios le recuerdan a Anuel la canción que recientemente publicó Karol G, comentando: “Bebé que fue? No que muy tragadito?” y “NI SHAKIRA SE ATREVIÓ A TANTO”

Pero, esta no es la primera vez que Anuel y Karol G dan de qué hablar. En marzo del 2021, se confirmó que la pareja había terminado su relación, pues ya no publicaban fotos juntos y a partir de ese momento, los rumores sobre su relación no han parado.

Anuel negó que alguno de los dos tuviera relación con una tercera persona y que eso fuera la causa de la ruptura, pero eso quedó realmente en duda luego que rápidamente inició una relación con la rapera dominicana, Yailín La más viral.

¿Ha dicho algo la Bichota sobre la nueva canción de Anuel?

A pesar de todo, Karol G no ha dicho una sola palabra sobre la canción, ni sobre la situación actual entre ella y Anuel. El equipo de Telemundo Atlanta está atento en todas las redes sociales para traerte la información más caliente del mundo de la farándula. ¡Estaremos al pendiente para ver si Karol G responde a esta declaración de su ex!

