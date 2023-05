Los habitantes de Midland reaccionan al artículo de Bloomberg sobre Tall City

Midland, Texas (KTLE) - Ayer, Bloomberg Publications escribió un artículo sobre Midland que no sentó bien a algunas personas.

El artículo de Bloomberg habla de que la ciudad de Midland no puede o se niega a financiar mejoras básicas de las infraestructuras.

El artículo de Bloomberg dice que la incapacidad de la ciudad de Midland para mejorar la infraestructura les llevará a perder el control de sus tarifas de los trabajadores en el suministro de energía a nivel mundial.

Otro tema fue el Parque Hogan.

El concejal de Midland, Dan Corrales, dice que el autor de este artículo se puso en contacto con él.

Corrales dice que él quería hacer una entrevista, pero nunca llegaron a establecer una.

“Decir que no obtuvo respuesta o que me negué a ser entrevistado no creo que sea exacto. Porque para mí, la oportunidad de comunicarnos con el público, ese es nuestro trabajo como funcionarios electos. Y yo disfruto de la capacidad de decirle a la gente esto es lo que estamos haciendo”, dijo el concejal de Midland, Dan Corrales.

Corrales continuó hablando de cómo la ciudad ha estado involucrada en nuevos complejos que han ayudado a financiar o planean financiar.

Algunos de ellos incluyen los acuáticos com, bush centro atlético, y más instalaciones cubiertas que son todavía un trabajo en progreso.

Sin embargo, la ciudad no fue la única entidad de Midland mencionada en el artículo.

“Sí, me pilló por sorpresa. No pensé que estaríamos en el primer párrafo del artículo. Y lo único que me llamó la atención fue la tergiversación del nombre de nuestra cerveza, y eso me tocó la fibra sensible”, dijo Jeff Thomas, copropietario de Tall City Brewery.

La sorpresa de la que habla Jeff es una referencia a una de las cervezas de Tall City Brewery.

En el artículo decía: “Hay tan poco que hacer los fines de semana que Tall City Brewing Co. bautizó su cerveza rubia con miel como “cinco horas de viaje” porque eso es lo que se necesita para llegar a algún sitio divertido”.

A Jeff no le hizo ninguna gracia y respondió con un post en Facebook hablando de la bebida y su historia de fondo.

Pero la mención de la cervecería Tall City no era lo único con lo que Jeff tenía problemas.

“Las fotos del artículo no nos hacían justicia. Nos hacían parecer Sandlot, o Mad Max Slenderdome y eso no es Midland en absoluto. Creo que las fotos no hacían justicia a Midland”, dijo Thomas.

Corrales tenía un mensaje final para los residentes de Midland en respuesta a este artículo.

“Hemos escuchado lo que han dicho, vamos a hacer esas inversiones, ya sea a través de la Midland Development Corp o de la ciudad de Midland. Pero estamos trabajando para ayudar a las familias jóvenes que quieren quedarse aquí”, dijo Corrales.

Nos hemos puesto en contacto con el autor del artículo y estamos a la espera de hablar con él.

Les mantendremos informados sobre esta historia.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.