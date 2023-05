Hijo de Camilo Sesto reaparece semidesnudo y con prendas de mujer

(TELEMUNDO ATLANTA). El instagramer Camilo Blanes, hijo del célebre cantautor Camilo Sexto fallecido en 2019, reapareció con un nuevo perfil en Instagram donde publicó varias fotografías en las que se mostró semidesnudo, vistiendo prendas de mujer y con una precaria dentadura.

El influencer de 39 años, nacido en México y también conocido como ‘Camilín’, sigue preocupando a sus fanáticos por su deteriorado aspecto. Las recientes imágenes fueron publicadas en su nuevo perfil en Instagram, que cambió de @camiloblanesoficial a @shelaw123.

En la biografía se describe como un “creador de videos” y en las fotografías posó semidesnudo con ropa íntima de mujer, con peluca, maquillado y con una irregular dentadura.

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, admitió hace poco que él no estaba en su mejor momento, pero que él rechazaba cualquier tipo de ayuda. “Él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él”, manifestó su progenitora a los medios.

Las declaraciones de la madre preocuparon a sus fanáticos, quienes habían escrito en Instagram antes de que bloqueara los comentarios que deseaban que Camilo Blanes buscara la ayuda necesaria para superar sus problemas.

