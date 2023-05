El extraño nombre que Nodal quiere para el bebé que tendrá con Cazzu

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de regional mexicano Christian Nodal contó cuál es el atípico nombre que quisiera colocarle al bebé que tendrá con Cazzu.

Si su primogénito es niño, a Nodal le gustaría nombrarlo ‘Zoro’, un peculiar nombre de uno de los personajes principales del manga ‘One Piece’. El intérprete de ‘Botella tras botella’ emitió la declaración en una entrevista con el influencer Camilo Triana en Colombia. Cuando le cuestionaron qué nombre le pondrían a la niña, solamente respondió: “Ah, pues no sé, la verdad. Es decir, no sé”.

En otra entrevista también en el mismo país, Nodal mencionó, al parecer sin querer, que su futuro bebé será una niña.

Tal vez en ese momento se dio cuenta de que habría revelado por error la noticia en el programa ‘Lo sé todo Colombia’, por lo que no quiso seguir dando más detalles.

Nodal también quiso enmendar la confesión de que Cazzu espera una niña al manifestar: “No, no lo sabemos, pero estoy haciendo fuercita. Siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”.

En la misma entrevista, Nodal mencionó que abrirá una tienda de tatuajes en Los Ángeles, California, y que se quitará los diseños que tiene en el rostro por su bebé.

“Voy a abrir un ‘tattoo shop’ en Los Ángeles muy pronto también. Lo que pasa es que me gustaría que mi hija me conozca... que conozca mi carita sin ellos”, expresó el intérprete el artista.

Nodal y la rapera Cazzu anunciaron que se convertirán en padres durante unos conciertos que ofrecieron en México y Argentina, respectivamente. “Para esos fans de corazón que siempre están para mí, que siempre están apoyando (quiero) darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”, anunció el mexicano en el show hace unos días.

