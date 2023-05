Alix Aspe se despide de Telemundo tras 8 años en el canal

(TELEMUNDO ATLANTA). La presentadora televisiva Alix Aspe decidió tomar nuevos rumbos en su vida profesional y se despidió del programa ‘La Mesa Caliente’ y de Telemundo, canal donde había trabajado los últimos ocho años.

La mexicana de 32 años anunció su retiro del exitoso programa por asuntos de negocios, según indicó en un video publicado en Instagram el martes 2 de mayo.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, expresó Alix Aspe.

A su vez, agregó: “Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan y después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y cada aprendizaje, y más que nada a todos mis compañeros y compañeras que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso”.

La presentadora también le agradeció a sus fanáticos y a sus compañeras Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet por los momentos compartidos en ‘La Mesa Caliente’.

“A Yiyi, a Vero y a Myrka gracias por ser el mejor ejemplo, saben que las amo con mi alma. Por lo pronto, aquí seguimos siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo, de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme”, concluyó Alix Aspe.

