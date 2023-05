¡No pierda su cobertura! Se acerca la fecha límite de renovación para los beneficiarios de Medicaid en Texas

AUSTIN – La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas les recuerda a los beneficiarios de Medicaid que recibieron paquetes de renovación en abril que devuelvan su información a la agencia para evitar posibles interrupciones en la cobertura si aún son elegibles.

Para garantizar que todos los beneficiarios de Medicaid que recibieron paquetes de renovación en abril tengan al menos 30 días para responder, según lo exigen las pautas federales, la HHSC ha extendido la fecha límite para devolver los paquetes de renovación del 8 al 15 de mayo.

La HHSC está escalonando las redeterminaciones de Medicaid durante varios meses, priorizando las redeterminaciones para aquellos que tienen más probabilidades de no calificar para Medicaid. La HHSC informa a los destinatarios por correo o electrónicamente cuándo es el momento de renovar. La HHSC está enviando por correo todos los avisos de renovación de Medicaid en un sobre amarillo que dice “Acción requerida” en rojo. La HHSC también está enviando avisos electrónicos a los destinatarios que tienen una cuenta de Your Texas Benefits y optaron por no usar papel.

Más información sobre el final del requisito de cobertura continua de Medicaid está disponible en hhs.texas.gov/update.

Los residentes de Texas pueden visitar el sitio web Your Texas Benefits para obtener información sobre programas y servicios. Conéctate con nosotros en las redes sociales.