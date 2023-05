Met Gala 2023: mira quién era el impresionante gato y cómo lució Bad Bunny (Fotos)

(TELEMUNDO ATLANTA). Rihanna cerró a lo grande la alfombra de la Met Gala el lunes, cubierta con camelias blancas en su largo vestido con cauda. Janelle Monáe dejó caer un abrigo voluminoso para revelar una crinolina transparente y Jeremy Pope caminó con una capa adornada con el rostro de Karl Lagerfeld. Además, un actor sorprendió a todos al ir disfrazado como un gigante gato.

Siguiendo el espíritu del propio Lagerfeld (quien no solía llegar a tiempo), Rihanna tenía la alfombra para ella sola salvo su pareja, A$AP Rocky, que llevó un tartán rojo con cauda. Arribaron mucho más tarde que todos los demás.

Esta combinación de fotografías muestran a Jared Leto vestido como la gata Choupette al llegar a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

La gala estaba dedicada a Lagerfeld y muchos de los cerca de 400 famosos invitados llevaron modelos antiguos de las casas de moda donde trabajó Lagerfeld en una carrera que se extendió más de 60 años. Pero la elegancia no fue del todo el sello distintivo de la velada. Jared Leto fue el actor quien se vistió con una botarga de Choupette, la querida gatita lanuda de Lagerfeld. Lil Nas X iba semidesnudo cubierto con pintura corporal plateada y cristales de Pat McGrath y Dior Men.

Bad Bunny llegó tarde vestido de blanco brillante de pies a cabeza con una capa larga adornada con camelias, un motivo de Coco Chanel adoptado por Lagerfeld. El look de Monáe, con una especie de biquini negro debajo, fue realizado por Thom Browne.

Bad Bunny llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Cardi B primero se vistió de rosa y luego se cambió a un vestido negro adornado con enormes camelias, incluso más grandes que las de Bad Bunny. Dijo que canalizaba a “Karl, la casa de Chanel y Karl al mismo tiempo”. El vestido remataba con un cuello blanco de camisa de caballero y una corbata de caballero negra. El atuendo en honor a Lagerfeld fue realizado por una prometedora casa de diseño británica, Chenpeng Studio.

Anne Hathaway llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

“El código de vestimenta de la gala del Met era ‘en honor a Karl’ y los invitados definitivamente entendieron la tarea”, dijo Alison Cohn, editora adjunta de noticias de moda de Harper’s Bazaar. “Hacían referencia a las muchas firmas que Karl Lagerfeld desarrolló durante su carrera de más de seis décadas”. Muchos llevaban tela bouclé (el traje Thom Browne de Teyana Taylor y vestido imperdible de Versace de Anne Hathaway). También lucieron camelias Emily Blunt con una blusa de Michael Kors y Adut Akech con un vestido de Carolina Herrera.

Dua Lipa caminó con un vestido crema de Chanel del archivo de la casa de modas y Nicole Kidman eligió un look que el propio Lagerfeld hizo para ella hace 20 años.

Dua Lipa llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York.(Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Y hubo algunos modelos deslumbrantes: Serena Williams lució un look inspirado en los años 1920 de Gucci para anunciar que está embarazada de su segundo hijo. Karlie Kloss hizo lo propio con un vestido negro y collares de perlas.

Lipa, una de las anfitrionas de la gala, lució un collar con un enorme diamante de Tiffany & Co. ella calificó como “muy especial”. El vestido color crema de la cantante, de Chanel de 1992, también fue “muy, muy especial” pues lo había tenido entre sus inspiraciones antes, dijo.

Claudia Schiffer estrenó el vestido en pasarela, aunque el suyo llevaba un sombrero a juego. El collar de Lipa en platino incluía un diamante central de más de 200 quilates.

Nicole Kidman dijo que fue Lagerfeld quien encendió su chispa en la moda. Llevaba un vestido rosa pálido creado por Lagerfeld para un comercial del perfume Chanel No. 5 que protagonizó Kidman. Está adornado con 3.000 cristales plateados para el anuncio dirigido por Baz Luhrmann.

Nicole Kidman llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York.(Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

“Estoy muy agradecida de usarlo”, dijo a The Associated Press. “Él era una parte tan importante de mi vida, al igual que todo su equipo. Él fue quien realmente me guio... en términos de mi amor por la moda”. Kidman completó su look con diamantes de Harry Winston.

“Mi estilo favorito fue el vestido etéreo de Chanel con lentejuelas y plumas de Nicole Kidman. Por lo general, las estrellas visten alta costura recién salida de la pasarela o encargan un look personalizado. Fue una hermosa declaración sobre la sostenibilidad, que demuestra que las piezas bellamente hechas a mano nunca pasan de moda”, dijo Cohn.

Cara Delevingne llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Kim Kardashian, por su parte, optó por hilos e hilos de perlas por todo su vestido Schiaparelli. Brittney Griner llegó en color kaki con un traje con una chaqueta larga de Calvin Klein, quien también vistió a su esposa, Cherelle Griner, con un elegante vestido columna sin tirantes en ónix blanco.

Muchos entre los asistentes fueron amigos de Lagerfeld o trabajaron con él en Chanel, Fendi, Chloe o alguna de las otras casas de moda donde creó.

Y muchos invitados vistieron de negro para caminar por la alfombra que tenía un inusual diseño de líneas. El negro era un color que Lagerfeld usaba casi exclusivamente. Los juegos en blanco y negro también abundaron.

Kristen Stewart llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Kristen Stewart, musa de Lagerfeld, usó esos dos colores con unos pantalones negros y una chaqueta blanca recortada. Cara Delevingne honró a su viejo amigo Lagerfeld con un vestido tipo camisa blanca con volantes, corto por delante y con cauda por detrás. Las camisas con volantes eran de las favoritas de Lagerfeld.

Margot Robbie llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Margot Robbie, quien protagoniza la película con actores de “Barbie” que se estrena este verano, usó un vestido negro de Chanel de 1993 que Cindy Crawford usó por primera vez en una pasarela. Robbie dijo que ella fue la última embajadora de Chanel en ser seleccionada por Lagerfeld.

Penelope Cruz llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

“Me siento muy bien en este vestido. Es un honor”, dijo.

La gala, a la que sólo se puede acceder con invitación, recaudó 17,4 millones de dólares el año pasado para el Instituto del Vestido del museo, un departamento autofinanciado con un presupuesto que depende del éxito de la gala. El precio para asistir subió este año a 300.000 dólares por mesa y 50.000 por boleto sencillo.

La fiesta coincide con la popular exhibición de primavera del Instituto del Vestido que este año se titula: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Los cinco anfitriones de este año incluyen a la editora de Vogue Anna Wintour, como de costumbre, y también a Michaela Coel, la embajadora de Chanel Penélope Cruz, y el astro del tenis recientemente retirado Roger Federer.

Cruz parecía una novia con una capucha transparente en su vestido blanco con cinturón de Chanel y detalles plateados de la colección de alta costura primavera/verano de 1988.

Doja Cat llega a la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

Cuando le preguntaron cómo llegó a ser coanfitrión de la Met Gala, Federer dijo que es útil conocer a Wintour. Agregó que tiene sentido que los atletas estén en la gala porque se han convertido en una parte más importante del mundo de la moda en los últimos años.

“Creo que los deportistas se han puesto cada vez más de moda”, dijo Federer a AP. “Somos afortunados de estar en las portadas con mucha más frecuencia hoy en día. Antes siempre eran las modelos, la gente guapa, no los deportistas”.

Se había esparcido el rumor de que la gata de Lagerfeld, Choupette, asistiría, pero sus humanos publicaron en Instagram más temprano en el día que la felina de 11 años se quedaba en París. Sin embargo, Doja Cat llevaba una capucha con orejas de gato con un vestido blanco brillante con cuentas plateadas de Oscar de la Renta. La rapera llevaba prótesis que le daban un aspecto felino, así como garras.

