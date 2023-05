Empleado de Target acusado de presuntamente grabar a una mujer y su hijo de 4 años en el baño de la tienda

CLACKAMAS, Oregón (CNN/Telemundo Gray News) – Un empleado de Target enfrenta cargos por invasión de la privacidad luego de supuestamente filmar a una madre y su hijo de 4 años dentro del baño en una tienda en Oregón.

La compañía ahora también enfrenta una demanda porque la familia dijo que la tienda no hizo lo suficiente para ayudar a protegerlos.

La madre, que no quiso ser nombrada, dijo que se siente obligada a compartir su experiencia para mantener a otros a salvo.

La familia dijo que sucedió en Target en Clackamas. La madre dijo que el día comenzó como cualquier otro el 30 de noviembre de 2022, cuando fue a Target con su hijo de 4 años para buscar un regalo de cumpleaños para su esposo.

Según los documentos judiciales, fueron al baño de mujeres y, mientras abrían la puerta del baño para salir, notaron un teléfono con el lente de la cámara apuntándo hacia ellos.

Los documentos dicen que salieron corriendo del puesto y encontraron a Connor Barton, un empleado de Target, “deslizando frenéticamente su teléfono”. La madre dijo que se enfrentó a Barton y habló con la gerencia de la tienda.

Los documentos decían que la gerencia no se ofreció a llamar a la policía y dijo que a Barton se le permitió regresar al trabajo. Entonces, la madre llamó a la policía y cuando llegaron los agentes, interrogaron a Barton y tomaron su teléfono celular.

La madre dijo que sentía que su única opción para buscar justicia era conseguir un abogado.

“Cambié por completo quién soy en mi esencia”, dijo la madre. “Al día siguiente, no recibí una llamada de esta tienda para disculparme o preguntar cómo estaba mi familia. En cambio, recibí una llamada de una compañía de seguros externa que me pedía hablar sobre el incidente para obtener un informe mío. No sé qué me iban a preguntar, pero solo podía suponer que estaban tratando de hacerme firmar algo para permanecer en silencio, para enterrar esto”.

Emily Templeton, la abogada de la familia, dijo que al presentar esta demanda, espera responsabilizar tanto a Barton como a su empleador.

“La razón por la que tuvimos que presentar esta demanda es porque cuando el demandante acudió a nosotros, Target no había hecho nada, no se disculpó, no aceptó ninguna responsabilidad. De hecho, el acusado, Connor James Barton, volvió a trabajar en el piso con un gorro de Papá Noel”, dijo Templeton.

La familia pide $5 millones en la demanda para enviar un gran mensaje.

Los documentos judiciales indican que Barton fue acusado el lunes de invasión de la privacidad en segundo grado e intento de invasión de la privacidad personal en primer grado.

