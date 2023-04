Lucero sufrió tremendo jalón de cabello por una fan que quería una foto

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante y actriz Lucero, de 53 años, sufrió un tremendo jalón de cabello por una fanática quien al parecer quería tomarse una foto con ella.

La incómoda situación ocurrió en un reciente concierto que Lucero ofreció junto a Manuel Mijares en el palenque de la Feria de Hermosillo, Sonora, en México.

Que necesidad había de jalarle el cabello??? por qué la gente es así de grosera??? 😠 ashhh pic.twitter.com/NZDpfsO9u2 — karen (@krencastrellon) April 26, 2023

Mientras cantaba ‘No tengo dinero’, de Juan Gabriel, Lucero se acercó a saludar al público y aceptó tomarse una fotografía. En el acto, una mujer quien al parecer estaba desesperada por capturar una ‘selfie’ en su celular, agarró a Lucero por el cabello y la jaló para que se diera cuenta de que ella también quería una fotografía.

De inmediato, un miembro de seguridad se acercó para evitar que volviese a suceder, pero no hubo necesidad porque Lucero se apartó sin mencionar nada sobre el peculiar episodio.

La escena quedó registrada en videos que circulan en redes sociales como TikTok y Twitter, donde se hicieron virales y generaron la crítica de los internautas por la acción de la fanática. La usuaria ‘@krencastrellon’ publicó la grabación en Twitter, donde algunos han comentado: “Las personas se pasan. Yo daría medio cuerpo por una foto con Lu, pero por Dios no me la maltraten, es mejor quedarse sin la foto y recibir una sonrisa linda de ella”, “Ay noooooo. Neta que Lucero siempre demostrando ser grande. Yo mínimo mínimo un manazo pa’ que se ponga en paz, qué les pasa”, “Lo que está buscando es que Lu no se acerque más y terminemos pagando nosotras por ella”.

