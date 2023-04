El hospital Medical Center se encuentra en plenas negociaciones con Blue Cross Blue Shield

Odessa, Texas (KTLE) - El hospital Medical Center está inmerso en negociaciones con Blue Cross Blue Shield sobre su próximo contrato para cubrir los próximos tres a cinco años de reembolsos y pagos a los pacientes.

“No estamos pidiendo más que nadie, pero estamos pidiendo para ser alcanzado con todo el mundo, porque si nos fijamos en la tasa que tenemos actualmente estamos detrás de todo el mundo en nuestra área. No queremos nada más que nadie, queremos ser tratados de la misma manera”, dijo el presidente y CEO de Medical Center Hospital Russell Tippin.

La fecha límite es el 31 de mayo.

“El coste de un catéter cardíaco no es el mismo que el del año pasado, ni el del año anterior, ni el de tres años antes. El precio de la atención sanitaria no hace más que subir; no hay forma de que podamos negociar algo menos de lo que nos cuesta hacer las cosas”, dijo Tippin.

Tippin dice que creen que más de 50,000 personas en su hospital tienen Blue Cross Blue Shield. Se han enviado cartas a esas personas explicándoles la situación.

“Hasta anoche había gente que me decía ‘hoy mismo voy a llamar a mi empresa o a mi departamento de recursos humanos para ver qué podemos hacer para que os atiendan’, ese es el tipo de apoyo que necesita el centro médico”, dijo Tippin.

En el peor de los casos, el MCH quedaría fuera de la red. Esto no cambiaría la atención médica que recibe, pero significaría que tendría que pagar más por adelantado y tratar de recuperar el resto a través de Blue Cross Blue Shield.

“Blue Cross Blue Shield es un monstruo que está por todo el país y que tiene varias cosas en marcha en Texas ahora mismo con otros hospitales de nuestro tamaño con los que las negociaciones son muy duras. Este hospital ya ha estado fuera de la red, pero afortunadamente ha vuelto a ella muy pronto. Nuestro objetivo no es salir de la red nuestro objetivo es proteger al paciente, el contribuyente que es también el suscriptor de Blue Cross”, dijo Tippin.

Que no cunda el pánico, en todo caso Tippin dice que llame a Blue Cross Blue Shield diciéndoles que quiere que el centro médico permanezca en la red.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.