Daniel Radcliffe, estrella de Harry Potter, y Erin Darke ¡ya son padres! Captan a la familia en Nueva York

Daniel Radcliffe, estrella de la célebre saga Harry Potter, y su pareja, la también actriz Erin Darke, ya dieron la bienvenida a su primer hijo, a quien estaban paseando por las calles de Nueva York.

El famoso actor de 33 años, quien ha estado saliendo con la actriz estadounidense de 38 años durante más de una década, fue captado paseando al bebé por la Ciudad de Nueva York el lunes, según reseñó el diario Daily Mail.

Daniel Radcliffe, nuestro querido Harry Potter, ya ha sido padre junto a su pareja Erin Darke. pic.twitter.com/wrp4k2kyVJ — El Profeta (@EiProfeta) April 25, 2023

El recién padre se mostró cariñoso mientras empujaba al bebé que iban en un cochecito mientras Erin los seguía de cerca. Daniel optó por una apariencia discreta para el paseo, protegiéndose la cara con una gorra de béisbol azul marino y una mascarilla negra, detalló el referido medio. Llevaba una camiseta gráfica gris con una sudadera con capucha, pantalón caqui y calzado deportivo.

Erin, la nueva mamá, vestía una camiseta negra y jeans de lavado claro con un abrigo de pana verde y botas de color naranja brillante. Completó su look casual con un par de gafas de sol y aparentemente no se maquilló para la caminata, mencionó el Daily Mail.

La pareja se conoció mientras trabajaban juntos en ‘Kill Your Darlings’ en 2012 y han estado juntos durante más de una década.

En una entrevista con People en 2020 sobre la primera vez que conoció a Erin, Daniel contó: “Será una gran historia para contarles a nuestros hijos algún día debido a lo que nuestros personajes hacen entre ellos”, refiriéndose a una escena de sexo que la pareja tiene en la película.

Continuó: “Nuestros personajes se conocen y coquetean entre sí, por lo que hay una especie de registro dulce de nosotros recién conociéndonos por primera vez y coqueteando”.

Harry Potter star Daniel Radcliffe is now a father https://t.co/hWDGlCQmZ9 pic.twitter.com/mKDXrpGSWF — CNA (@ChannelNewsAsia) April 26, 2023

El paseo en Nueva York ocurre después de que se informara que Daniel estaba esperando a su primer hijo con su novia Erin. Se dijo que un portavoz de la estrella de Harry Potter confirmó la feliz noticia en marzo, según el Daily Mail.

Dijeron que la pareja está “absolutamente emocionada” por convertirse en padres. Una fuente le dijo a The Mirror: “Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando (un bebé). Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres”.

Mientras que una fuente agregó a The Sun: “Daniel está muy emocionado de ser padre. Su relación con Erin es realmente especial y todos piensan que serán unos padres increíbles. Lo han mantenido bastante callado hasta ahora, pero ella ya no puede ocultar su barriga”.

