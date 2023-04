Menores en Texas necesitarían el consentimiento de los padres para crear cuentas de redes sociales según una nueva ley propuesta

(TEXAS TRIBUNE) - El martes, la Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación inicial a un proyecto de ley que requeriría que los proveedores de servicios digitales, como las plataformas de redes sociales, obtengan el consentimiento de un padre o tutor antes de celebrar un acuerdo con menores de 18 años, incluida la creación de un cuenta.

El proyecto de ley 18 de la Cámara de Representantes, de la representante Shelby Slawson, republicana de Stephenville, dijo que, en virtud del proyecto de ley, las empresas de redes sociales deberán obtener el consentimiento del padre de un menor a través de un formulario, una línea telefónica gratuita, una videoconferencia coordinada y la recopilación de información. de una identificación emitida por el gobierno, con la expectativa de que se elimine la información, o por correo electrónico.

El martes, los miembros de la cámara baja dieron la aprobación inicial al proyecto de ley, una prioridad del presidente Dade Phelan, con un voto de voz luego de aproximadamente 45 minutos de preguntas de los legisladores sobre cómo funcionaría el proyecto de ley y dos enmiendas fallidas del representante Tony Tinderholt, R- Arlington.

HB18 también permitiría a los padres solicitar acceso a cualquier dato en las redes sociales asociado con el menor; las empresas estarían obligadas a establecer “un método simple y de fácil acceso” para estas solicitudes.

Una enmienda que se adoptó protege los secretos comerciales de la divulgación, dijo Slawson.

Según el proyecto de ley, los proveedores que permitan a los anunciantes anunciar a menores conocidos también deberán divulgar de manera clara y accesible cierta información en el momento en que se muestre el anuncio, por ejemplo, cómo los datos asociados con el uso del servicio por parte del menor conducen a cada anuncio.

Las agencias estatales, las subdivisiones políticas, las pequeñas empresas y las instituciones de educación superior se encuentran entre las entidades excluidas de seguir los protocolos del proyecto de ley.

Slawson ha dicho que el proyecto de ley, llamado Ley de protección de los niños en línea a través del empoderamiento de los padres, o SCOPE, tiene como objetivo dar a los padres un mayor control sobre cómo los proveedores de servicios digitales recopilan y utilizan la información privada de los menores.

“Nuestros niños están experimentando todo tipo de daños a través de la sobreexposición a plataformas digitales y algoritmos depredadores, que se manifiestan en mayores tasas de autolesiones, suicidios, abuso de sustancias, explotación sexual, trata de personas y otros problemas de salud mental”, dijo Slawson en un comunicado después de el proyecto de ley fue votado fuera de un comité de la Cámara hace dos semanas. “Los padres de Texas han tenido suficiente”.

Los adultos jóvenes de entre 10 y 24 años representan el 15 % de todos los suicidios, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si bien la tasa es más baja que la de otros grupos de edad, el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes. La tasa de suicidio para este grupo de edad ha aumentado un 52,2% entre 2000 y 2021.

Quienes se oponen a la medida, incluido Meta, anteriormente Facebook Inc., cuyo representante testificó en contra del proyecto de ley en una audiencia del comité, dicen que aunque tiene buenas intenciones, el proyecto de ley puede traer consecuencias no deseadas que podrían socavar las salvaguardas ya establecidas. La compañía dijo que ha establecido más de 30 herramientas para adolescentes y familias, incluida la verificación de edad y la limitación del tiempo que se pasa en Instagram.

Otros han expresado su preocupación por el proyecto de ley que ofrece una solución temporal a problemas mayores de salud mental juvenil que eventualmente deberán abordarse.

“Configuramos automáticamente las cuentas de los adolescentes como privadas cuando se unen a Instagram y les enviamos notificaciones alentándolos a tomar descansos regulares”, dijo Meta en un comunicado. “No permitimos contenido que promueva el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios, y del contenido que eliminamos o sobre el que tomamos medidas, identificamos más del 99% antes de que nos lo informen. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con expertos, legisladores y padres en estos importantes temas”.

El mes pasado, Utah promulgó una ley similar que restringe el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes sin el consentimiento de los padres.

Divulgación: Facebook ha apoyado financieramente a The Texas Tribune, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los patrocinadores financieros no juegan ningún papel en el periodismo del Tribune. Encuentre una lista completa de ellos aquí.

Copyright 2023 Telemundo Waco. Todos los derechos reservados.