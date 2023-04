Nueva información sobre las misteriosas muertes de ganado en Brazos Valley

MADISONVILLE, Texas (Telemundo Central Texas) - Se compartió nueva información con KBTX sobre la investigación de varias muertes de vacas reportadas recientemente en Brazos Valley.

La semana pasada, la Oficina del Sheriff del condado de Madison dijo que estaba investigando la muerte y mutilación de ganado a lo largo de la autopista TX-OSR y se informaron hallazgos similares en los condados vecinos.

La oficina del alguacil del condado de Robertson dice que un examen post-mortem arrojó el lunes que la neumonía fue la causa de la muerte de una vaca encontrada allí, pero el informe no dio una razón para las deformidades encontradas en el animal.

La Oficina del Sheriff del condado de Brazos dijo que se ordenó una necropsia para otro cadáver encontrado el lunes con similitudes con las otras muertes.

En total, se han descubierto 7 vacas mutiladas, aunque las ubicaciones específicas no se han compartido públicamente. Los investigadores dijeron que cada incidente ocurrió en diferentes lugares, pastos y rebaños.

Una publicación de Facebook compartida por la oficina del alguacil del condado de Madison describió las deformidades de las vacas como un corte recto y limpio, con aparente precisión que “se había hecho para quitar la piel alrededor de la boca de la vaca en un lado, dejando la carne debajo de la piel removida”. intacto La lengua también fue completamente removida del cuerpo sin derramamiento de sangre”.

El alguacil del condado de Robertson, Gerald Yezak, describió el área cerca de la vaca fallecida en su condado como intacta, sin huellas, huellas de llantas o sangre. Dijo que el incidente ocurrió hace unas dos semanas y que todavía están investigando.

La Oficina del Sheriff del Condado de Madison también dijo que no había signos de lucha y que la hierba alrededor del cadáver no había sido tocada y que no se observaron huellas ni huellas de neumáticos en el área.

Copyright 2023 Telemundo Waco. Todos los derechos reservados.