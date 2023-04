¡Irreconocible! Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, sorprende por su aspecto tras aparición pública

Tras el fallecimiento del cantante Camilo Sesto en 2019, su único hijo, Camilo Blanes o también conocido como “Camilín”, ha sido objeto de diversas controversias debido a sus problemas personales y de salud, tal como lo que está ocurriendo actualmente con el famoso cantautor Alejandro Fernandez.

Recientemente, se dio a conocer que el cantante Camilo Blanes había aparecido en su cuenta de Instagram, después de casi un año de ausencia, pero la imagen que mostró, causó gran desconcierto a sus seguidores y familia.

Fotos recientes de Camilo Blanes: luce descuidado y demacrado

Al parecer el aspecto que reflejó el hijo de Camilo Sesto en su publicación no era lo que sus seguidores esperaban, ya que, según aseguraron diversos medios, lucía muy desmejorado, flaco y pálido.

Y, como era de esperarse, los comentarios por parte de los usuarios de instagram no se hicieron esperar. Así que, tras generar este gran revuelo en sus redes, Camilín decidió eliminar la publicación.

Sin embargo, poco después publicó otras imágenes donde aparecía con una peluca, gafas y un ceño fruncido mientras preguntaba: “¿Estáis bien?”.

Pero, esto, en lugar de mejorar la situación, provocó que su madre, Lourdes Ornelas, tuviera que salir a hablar con la prensa y admitir que Camilín no está en su mejor momento.

Ornelas dijo que Camilo Blanes solo tiene a su novia María y a ella para cuidarlo, pero, que él está rechazando cualquier tipo de ayuda. “Él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él”, explicó Ornelas.

Estas declaraciones de su madre han generado preocupación entre los fanáticos de Blanes, quienes han manifestado su apoyo y su deseo de que el cantante busque la ayuda que necesita para superar sus problemas.

Publicación de Camilo Blanes preocupa a sus seguidores

Muchos usuarios expresaron su preocupación por las fotografías y le aconsejaron a Camilo buscar ayuda profesional para superar cualquier problema que esté enfrentando.

De hecho, uno de sus seguidores escribió: “Camilo, tienes que cuidarte. Debes sacar de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren y solo quieren reírse de ti. Tienes una vida por delante y para ser feliz, debes buscar la ayuda de un profesional. Eres un chico bueno y vales mucho, hazlo por ti y por salir de donde estás”.

