Comisionados del condado de Midland Tribunal aprueba la terminación del contrato de gestión de Midland County Horseshoe

Midland, Texas (KTLE) - Una recomendación controvertida se hizo durante el tribunal de comisionados del condado de Midland. El condado de Midland Horseshoe comité de revisión de los ciudadanos propuso rescindir el contrato de gestión actual de la herradura tan pronto como sea práctico y completar una RFP, una solicitud de propuesta escrita por un tercero sobre la futura gestión de la herradura.

El tribunal aprobó la propuesta del comité. Lo que parece estar en cuestión no es la propuesta, sino la existencia de este comité en sí, cómo empezó y las discusiones privadas que llevaron a esta petición.

“Fue un comité creado por el juez del condado Terry Johnson y sólo el juez del condado Terry Johnson principalmente, no totalmente, los designados eran partidarios políticos suyos”, dijo el presidente de Horseshoe Hospitality Services Joe Kelley.

Juez Terry Johnson comenzó el comité el año pasado por su cuenta, sin llevarlo a la corte. Él dice que eligió a una variedad de individuos para revisar la herradura sobre la base de las quejas que ha recibido.

“La única forma de ver qué es lo mejor es ver qué se le ocurre a un grupo de individuos desinteresados y cómo ven ellos que sería una buena forma de llevarlo”, dijo el juez Johnson.

Este comité lleva un año reuniéndose en privado. Johnson dice que no ha participado y que no está claro en qué han consistido sus discusiones específicas.

“No he tenido conocimiento de las reuniones secretas del comité. Pedí copias de las actas y me dijeron que no podía tenerlas. Volví a pedir una copia hoy en el tribunal y el juez del condado me dijo que no eran reuniones abiertas, por lo que no podía tener una copia de las actas y que ni siquiera sabía si existían”, dijo Kelley.

En cuanto al futuro de la herradura, el juez Johnson ya tiene un plan para rescindir el contrato actual. Eso, en sí mismo, es complicado.

“Ahora mismo están en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de este año. Al día siguiente, si no hay dinero en el presupuesto, el contrato no existirá. En el pasado he sacado el dinero del presupuesto. El tribunal anterior siempre lo ha devuelto. Este año volveré a sacar el dinero del presupuesto y veremos qué hace el tribunal”, dijo Johnson.

La dirección actual dice que seguirán adelante como siempre.

“Seguimos adelante a toda velocidad y nos ocuparemos de lo que ocurra cuando ocurra, pero ahora mismo el negocio va muy bien y estamos contentos”, dijo Kelley.

Johnson afirma que su objetivo para el futuro del Horseshoe es responder a las quejas que ha recibido sobre los costes y facilitar su uso. La gestión actual dice que todo esto es parte de la venganza de Johnson contra la herradura desde que se postuló para el cargo.

