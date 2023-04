Ninel Conde luce bikinis y pregunta a sus fanáticos cuál le queda mejor

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante y actriz Ninel Conde volvió a lucir su esbelto cuerpazo en redes sociales, pero en esta ocasión para preguntarle a sus fanáticos cuál es el bikini que mejor le queda.

“Bombones, ¿cuál de estos bikinis les gusta más? Yo no puedo decirme entre el primero y el último, ¿me ayudan?”, escribió la llamada ‘Bombón asesino’ junto a un video publicado en Instagram recientemente.

En la grabación, Ninel Conde luce varios bikinis de distintos colores y diseños que destacan en su figura, lo que supuso una ardua tarea para más de 5 millones de seguidores que posee en la mencionada red social.

Como respuesta, algunos usuarios comentaron en el post: “Eres perfecta, Ninel”, “En todos te miras y se te miran muy bien. A mí me gustó el amarillo”, “Tú con cualquier bikini te ves hermosísima. Tienes un cuerpazo, princesa”, “Luces divina”, “Es que tú con cualquier bikini te ves espectacular. La neta es difícil elegir con ese cuerpo de bombón que tienes”, “Con tu belleza no hay forma de decidir. Divina, tú luces a esos bikinis, no ellos a ti. Bendiciones, bella”.

“Entrenar, comer balanceado, no es vanidad… es encontrarse con uno mismo. He escuchado millones de comentarios sobre el hecho de pasar horas en el gym, pero para mí es un momento de reencontrarme donde me puedo relajar y recuperar energía”, confesó la artista de 46 años hace unos días en otra publicación en Instagram.

