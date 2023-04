Midland College nombra a los finalistas para el puesto de presidente

Midland, Texas (KTLE) - El consejo de administración de Midland College ha anunciado que ha seleccionado a tres finalistas para el puesto de presidente de Midland College.

Finalistas para Presidente de MC:

Thad Anglin, Ed.D., es Presidente y CEO de Cisco College en Cisco, Texas. Anteriormente fue vicerrector de excelencia académica y extensión en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, Texas. El Dr. Anglin es doctor en administración y liderazgo de la educación superior por la Nova Southeastern University de Fort Lauderdale (Florida), máster en kinesiología y ciencias de la salud por la University of Texas at Tyler de Tyler (Texas) y licenciado en educación secundaria e inglés por la Sul Ross State University de Alpine (Texas).

Damon Kennedy, doctor, es Vicepresidente de Servicios Educativos del Midland College de Midland, Texas. Anteriormente fue decano de ciencias sociales y del comportamiento y empresariales en el Midland College de Midland, Texas. El Dr. Kennedy es doctor en filosofía por la Texas Tech University de Lubbock (Texas) y posee un máster y una licenciatura en historia de Estados Unidos por la University of Texas of the Permian Basin de Odessa (Texas).

Ian Roark, Doctor en Educación, es vicerrector de desarrollo e innovación de la mano de obra en el Pima Community College de Tucson, Arizona. Anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de desarrollo de la mano de obra y asociaciones estratégicas en el Pima Community College de Tucson, Arizona. El Dr. Roark obtuvo un doctorado en educación en liderazgo educativo por la Universidad de Texas en San Antonio (Texas), un máster en educación en liderazgo educativo por la Universidad de Texas en Permian Basin (Odessa, Texas) y una licenciatura en música por la Universidad Estatal de Angelo (San Angelo, Texas).

Foros abiertos :

Los foros públicos tendrán lugar la semana del 1 de mayo y cada candidato participará en dos foros de una hora de duración.

Los foros serán accesibles a todos los profesores, administradores, personal, estudiantes y público en general. Habrá una breve presentación de cada candidato, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Estas discusiones serán facilitadas por Bill Holda, Ed.D., Consultor de Búsqueda de ACCT.

En cada foro público, habrá formularios de opinión disponibles para aportaciones anónimas. Se recogerán al final del foro y se entregarán a la junta directiva para su revisión como parte de su proceso de deliberación.

Calendario del foro público:

Lunes, 1 de mayo de 2023

Dr. Damon Kennedy: 9:30 a.m. y 1:00 p.m. en el Auditorio Wagner & Brown

Martes, 2 de mayo de 2023

Dr. Ian Roark: 9:30 y 13:00 en el Auditorio Wagner & Brown

Miércoles, 3 de mayo de 2023

Dr. Thad Anglin: 9:30 a.m. y 1:00 p.m. en el Auditorio Wagner & Brown

